Coquimbo sorprendió en el grupo de Nacional de la Libertadores: le robó tres puntos a Universitario de visita

Coquimbo Unido sorprendió a domicilio a Universitario. El campeón de Chile, superó al de Perú y quedó como líder del grupo B de la Copa Libertadores junto a Nacional, que en el primer turno superó a Deportes Tolima 3-1.

El equipo que empató ante el tricolor 1-1 en su primera presentación, fue a Lima y sumó tres puntos fundamentales en la pelea por la clasificación a los octavos de final. Si bien cedió el control del balón durante gran parte del juego, aprovechó situaciones puntuales, y con dos pelotas cruzadas resolvió el partido.

El primero llegó tras un centro de la izquierda de Juan Cornejo, que conectó de cabeza prácticamente en el área chica Cristián Zavala, sin oposición. El recordado jugador por lesionarse al picar un penal en la pretemporada ante Peñarol, celebró el tanto que le dio la ventaja al Pirata, apenas a los 13' de partido.

¡EL TORO LE DA MÁS VENTAJA AL PIRATA EN PERÚ! Luego de un gran desborde de Chandía, Johansen tan solo tuvo que empujarla y marcar el 2-0 de Coquimbo Unido ante Universitario.



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El segundo también cayó en el amanecer, pero del segundo tiempo. El gol nació de una genialidad de Benjamín Chandía, que ganó la posición con el cuerpo y pudo meter un gran centro raso, para que Nicolás Johansen anotará el tanto que marco cifras definitivas.

¡EL TORO LE DA MÁS VENTAJA AL PIRATA EN PERÚ! Luego de un gran desborde de Chandía, Johansen tan solo tuvo que empujarla y marcar el 2-0 de Coquimbo Unido ante Universitario.



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Coquimbo se defendió de buena manera, haciendo que el arco de Diego Sánchez no sufriera peligro. De esta manera, los trasandinos se quedaron justificadamente con los tres puntos, con los que se ilusiona con pelear, luego de rescatar uno agónicamente, en su escenario.

El equipo chileno, que retornó a la competición después de 34 años, obtuvo su primer triunfo en el torneo ante un equipo extranjero, y también el primero en condición de visitante. En aquella edición solo había podido superar a Universidad Católica en un grupo que compartió además con Newell's Old Boys, San Lorenzo y Colo-Colo.

Coquimbo Unido ahora deberá visitar a Deportes Tolima, el martes 28 de abril, mientras que la "U", tras no poder ganar en sus dos primeras presentaciones, volverá a jugar en Lima, recibiendo a Nacional.