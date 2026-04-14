Tras la victoria de Nacional frente a Tolima, así quedó su grupo y cuándo vuelve a jugar por Copa Libertadores

Nacional doblegó 3-1 a Deportes Tolima en el Gran Parque Central por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores de América. De esta manera, el elenco que dirige técnicamente Jorge Bava está invicto en el certamen internacional tras lo que fue su empate ante Coquimbo Unido en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso del pasado martes.

El Tricolor pudo romper el cerrojo del equipo colombiano recién en el complemento. La apertura fue una jugada fortuita de Nicolás López para que la pelota le llegara a Maximiliano Gómez, quien ingresó al área y definió con mucha clase para decretar el 1-0 en el minuto 48.

Las participaciones de López no cesaron. Porque el Diente levantó el centro que derivó en el 2-0 albo, ya que el 7 bravo asistió a Sebastián Coates para que de cabeza estampara el segundo gol de la noche. Explotó el Gran Parque Central.

El hincha de Nacional debió sufrir un poco más porque el equipo visitante alcanzó el descuento: fue por medio de Bryan Rovira en el minuto 80 luego de ejecutar un tiro libre de forma imponente para dejar parado al panameño Luis Mejía.

A pesar de ese momento de zozobra, Nacional consiguió el tanto que le diera tranquilidad en el GPC y estuvo en los pies de la gran figura de la noche: López. El Diente, tras pase de Agustín dos Santos, se fue al área y sacó un potente disparo para vencer al arquero Neto Volpi para establecer el 3-1.

Nicolás López celebra el gol que marcó en el partido entre Nacional y Tolima por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

De esta manera, el conjunto tricolor gestó lo que tanto pretendía que era quedarse con los tres puntos para seguir en carrera por el pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo de Bava alcanzó otro hecho que no es menor y fue cortar la racha de tres partidos sin conocer la victoria con dos derrotas en el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026 (1-0 ante Central Español y 4-2 contra Deportivo Maldonado) y un empate ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores.

Cabe destacar que desde la hora 23:00 se van a medir Universitario de Lima ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental para cerrar la actividad de la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

Las posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores

Cuándo vuelve a jugar Nacional por Copa Libertadores

Nicolás Rodríguez disputa la pelota en el partido entre Nacional y Tolima por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Nacional jugará por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores el miércoles 29 de abril cuando visite a Universitario de Lima en el Estadio Monumental en Perú, desde la hora 23:00, (ESPN y Disney+).