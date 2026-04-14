Ni él lo cree: el gol que erró Ronald Araujo en la hora y que pudo llevar al Barcelona al alargue en Champions

Se jugaba el tiempo suplementario. Barcelona tenía 10 hombres por la roja a Eric García, ganaba 2-1, pero necesitaba marcar un gol más para poder llevar la definición con el Atlético de Madrid a un alargue por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Restaban dos minutos y Ronald Araujo falló un gol increíble que pudo estirar la definición.

Araujo ingresó en el minuto 89 en lugar de Joao Cancelo. El uruguayo lo hizo para jugar de centrodelantero. La razón era clara: Barcelona iba a tirar centros y el oriundo de Rivera, por su estatura, iba a intentar conseguir el tanto que le diera vida al equipo de Hansi Flick en el Metropolitano por la Champions League.

Iban 90+6, el árbitro francés Clement Turpin había adicionado ocho minutos, y Roony Bardghji levantó un centro por la derecha. Solo apareció en el segundo uruguayo, ganó de cabeza, pero su tiro —increíblemente— se fue por encima del travesaño del arquero argentino Juan Musso.

El uruguayo se agarró la cabeza. No podía creer el gol que había fallado, ya que a poco del final malogró la gran situación del Culé para llevar la historia al alargue y soñar con el pasaje a las semifinales de la Champions League.

De esta manera, el equipo que dirige técnicamente Diego Simeone logró el objetivo, ya que dejó en el camino a uno de los favoritos a quedarse con el título de campeón. Esto se cimentó por la gran victoria del pasado miércoles en el Camp Nou cuando se impuso por 2-0.

Atlético de Madrid 1-2 Barcelona

Ademola Lookman celebra su gol ante Barcelona. Foto: EFE.

La historia no comenzó bien para el equipo madrileño porque en el minuto 24 la visita había igualado la llave por los goles de Lamine Yamal (cuatro) y Ferrán Torres (24). Aunque el Colchonero no se dio por vencido y logró marcar el gol que le dio la clasificación a las semifinales de la Champions League: fue por medio de Ademola Lookman.

En el complemento el Atlético de Madrid estuvo cerca de convertir el tanto que le diera el empate en el Metropolitano, pero se lució el golero Joan García para evitarlo. A su vez, la visita quedó con 10 futbolistas por la roja a Eric García en el minuto 79.

Atlético de Madrid dejó en el camino a uno de los favoritos y ahora espera por Arsenal y Sporting de Lisboa en las semifinales de la Champions League. En la ida ganó el equipo británico por 1-0 en suelo luso y la revancha se disputará este miércoles en el Emirates Stadium, a partir de la hora 16:00, (ESPN 2 y Disney+).