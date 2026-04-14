Atlético de Madrid vs. Barcelona en vivo por Champions: el Culé de Araujo busca la hazaña en el Metropolitano

Atlético de Madrid recibe a Barcelona, desde la hora 16:00, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League en el Metropolitano (ESPN y Disney+). El Colchonero está arriba en la serie después de su buena victoria del pasado miércoles frente al Culé por 2-0 en el Camp Nou por el juego de ida.

Los dirigidos por el argentino Diego Simeone se impusieron en territorio catalán gracias a los goles de Julián Álvarez, tras la magistral ejecución de un tiro libre, y el noruego Alexander Sorloth.

Por ese motivo, el conjunto catalán, que cuenta con el uruguayo Ronald Araujo entre sus convocados, querrá dar el golpe en el Metropolitano de Madrid para soñar con poder avanzar a las semifinales del certamen internacional más importante del Viejo Continente.

El Colchonero, por su parte, no tiene en su lista de convocados al uruguayo José María Giménez, quien se recupera de una lesión. El zaguero de la selección de Uruguay acumula 24 encuentros en la temporada con Atlético de Madrid donde convirtió un gol y dio una asistencia.

El ganador de esta llave se medirá ante el vencedor del cruce que protagonizan Arsenal de Inglaterra y Sporting de Portugal del uruguayo Maximiliano Araújo. En la ida ganó el equipo británico por 1-0 en suelo luso y la revancha se disputará este miércoles en el Emirates Stadium, a partir de la hora 16:00, (ESPN 2 y Disney+).

Lamine Yamal: “A ver si el Cholo (DT del Atlético de Madrid) me hace un favor, me pone uno contra uno, con un jugador”

Lamine Yamal en un entrenamiento del Barcelona previo al cruce con Atlético de Madrid. Foto: AFP.

"En estos momentos es cuando salen los jugadores de verdad", expresó Lamine Yamal en conferencia de prensa previo a la revancha ante Atlético de Madrid por los cuartos de final de la Champions League.

"Me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido y sí que estoy motivado para eso. Espero que pueda marcar la diferencia. A ver si 'El Cholo' (Simeone, entrenador del Atlético de Madrid) me hace un favor, me pone uno contra uno, con un jugador... Espero que sí", remarcó.

"He tenido la suerte que, desde pequeño, he tenido que tomar más responsabilidades de las que debía, estoy un poco acostumbrado y sólo pienso en disfrutarlo, no asumirlo como un problema, sino como una virtud, disfrutar de cada momento que paso con mis compañeros y toda la confianza que me dan para mí es oro", ahondó.

El extremo confía en el grupo y en la remontada: "Tenemos mucha calidad, jugadores de clase mundial. No creo que pase sólo por mí. Si pasa, tampoco me importaría, pero creo que tenemos un equipo con muchos jugadores para remontar el partido. Y por eso confío en el equipo".

Con información de AFP