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El País Ovación Fútbol

Barcelona, con Ronald Araujo como titular y capitán, ganó el derbi y quedó a un paso del título: mirá los goles

El conjunto Culé doblegó 4-1 al Espanyol, que tuvo al uruguayo Leandro Cabrera jugando los 90 minutos y portando el brazalete de capitán, en el Camp Nou.

El País
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11/04/2026, 15:31
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Lamine Yamal festeja su gol.
Lamine Yamal festeja su gol.
Foto: AFP.

Barcelona cumplió con el objetivo que se trazó: derrotó 4-1 al Espanyol por la fecha 31 de LaLiga de España. El Culé, que tuvo como titular y con el brazalete de capitán al uruguayo Ronald Araujo, le sacó una renta de nueve puntos al Real Madrid de Federico Valverde cuando restan 21 unidades en disputa.

Le alcanzó con tan solo nueve minutos al Barcelona para superar a la defensa del Espanyol, que tuvo desde el vamos y con el brazalete de capitán al uruguayo Leandro Cabrera. Tras un tiro de esquina de Lamine Yamal, Ferrán Torres ganó en el segundo palo para convertir el primer gol en el Camp Nou.

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Eso no fue lo único de la dupla Yamal-Torres. Porque en el minuto 25 el número 10 Blaugrana ensayó un sutil pase de tres dedos para que Torres definiera de primera sin parar la pelota y así concretar el 2-0. Un golazo.

Ya en el complemento la visita logró descontar. Después de un despeje que quedó corte, Pol Lozano le dio con mucha precisión para ponerla contra el palo y dejarlo sin posibilidades de respuesta al arquero Joan García.

No obstante, cerca del final del partido el Barcelona le bajó el martillo al partido. En el minuto 87 apareció Lamine Yamal para poder estampar el 3-1 a favor del local.

Ese no fue el último gol de la tarde en el derbi catalán porque Marcus Rashford convirtió el 4-1 en el minuto 89.

Lo que se le viene al Barcelona

Ronald Araujo salió sentido y Barcelona dio el reporte médico a tres días de jugar por Champions League.
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Foto: FCB

El elenco que conduce técnicamente Hansi Flick consiguió la meta de estirar su ventaja en LaLiga de España a nueve puntos con su rival de toda la vida, el Real Madrid. Ahora, ya tiene la cabeza puesta en poder hacer historia en Champions League: dar vuelta el 2-0 en contra que tiene con el Atlético de Madrid por los cuartos de final de la competencia internacional.

El conjunto del argentino Diego Simeone dio el golpe el pasado miércoles al vencer al equipo catalán en el Camp Nou con los goles de Julián Álvarez de tiro libre y el noruego Alexander Sorloth.

En ese contexto, Barcelona debe ir el martes 14 de abril al Metropolitano, a partir de la hora 16:00, (ESPN y Disney+) con el afán de dar vuelta la serie y acceder a las semifinales de la Champions League.

El ganador de la llave entre el Culé y el Colchonero se medirá con el vencedor de la serie entre Arsenal y el Sporting Portugal de Maximiliano Araújo. Cabe destacar que en la ida se impuso el conjunto inglés en suelo luso por 1-0.

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