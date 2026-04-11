Defensor Sporting vs. Boston River en vivo: el Tuerto recibe a su exentrenador buscando cambiar la racha
El violeta no gana hace tres partidos, y enfrenta a un equipo que desde la llegada de Ignacio Ithurralde, ganó tres de los cuatro partidos que disputó a nivel local.
Defensor Sporting y Boston River, de andar irregular en el campeonato, se miden en el Estadio Luis Franzini, desde las 15:30 horas (DSports Premium, Disney+, VTV Fútbol y Antel TV Internacional), por la fecha 11 del Torneo Apertura, de la Liga AUF Uruguaya. Ambos se encuentran en la mitad baja de la tabla y buscan sumar para escalar posiciones.
El violeta viene de tres encuentros sin ganar, perdiendo en el Cerro en su última presentación, por 1-0. Por su parte, el Sastre cambió la pisada desde la llegada del exentrenador Tuerto, Ignacio Ithurralde. En su haber llega con tres victorias en los cuatro partidos que jugó por el Torneo Apertura, solo cayó ante Peñarol y viene de ganar por goleada ante Wanderers, 4-1. Entre semana tuvo actividad por Copa Sudamericana, donde fue derrotado por São Paulo en el Estadio Centenario.
Defensor Sporting vs. Boston River
Defensor Sporting: Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Lucas Paul de los Santos, Francisco Sorondo, Valentín Rodríguez; Germán Barrios, Mauricio Amaro, Facundo Castro, Brian Lozano, Alexander Machado; Brian Montenegro. DT: Román Cuello.
Boston River: Bruno Antúnez; Juan Acosta, Martín González, Ignacio Fernández, Jairo O'Neil; Federico Dafonte, Francisco Barrios, Agustín Amado; Yair González, Alexander González, Franco Pérez. DT: Ignacio Ithurralde.
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Carlos Barreiro y Sebastián Schroeder
Cuarto árbitro: Lucas Andrade.
VAR: Antonio García.
Estadio: Luis Franzini.
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