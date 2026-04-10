Uno busca empezar a alejarse del descenso y el otro, al menos, salir de los últimos tres puestos, que son los que decretan la pérdida de categoría. En ese contexto se dará el duelo entre Cerro Largo y Cerro (20:00) que abre la fecha 11 del Torneo Apertura.

Los dirigidos por Danielo Núñez atraviesa un momento un tanto irregular porque ganaron tres de los últimos cinco partidos, pero también empataron uno y perdieron el restante. Mientras tanto, los de Alejandro Apud dejaron otra imagen con el arribo del nuevo cuerpo técnico y vienen de un triunfazo ante Defensor Sporting.

El partido contará con la transmisión de DSports y los cables de Montevideo y el interior, mientras que vía streaming se podrá seguir con la señal de Disney+ y Antel TV.

Cerro Largo 1-0 Cerro:

Cerro Largo: Pedro González; Alexis Hernández, Lucas Correa, Matías Fracchia, Santiago Franca; Mario García, Santiago Marcel, Emiliano Jourdan, Axel Pandiani; Bruno Daguerre, Tiziano Correa. DT: Danielo Núñez.

Cerro: Fabrizio Correa; Mateo Argüello, Ariel Lima, Alejo Macelli, Gianni Rodríguez, Francisco Bregante; Jairo Amaro, Brahian Alemán, Brian Quintero; Cristian Barros, Bruno Morales. DT: Alejandro Apud.

Gol: 12' Lucas Correa (CL) / 1-0.

Amarillas: Emiliano Jourdan, Santiago Franca (CL).

Árbitro: Felipe Vikonis.

Asistentes: Martín Soppi y Luis Lassaga.

Cuarto árbitro: Federico Modernell.

VAR: Andrés Cunha y Franco Mieres.