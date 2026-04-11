MC Torque 0-1 Albion en vivo por Torneo Apertura: Ginella marcó y el Ciudadano quedó con 10 por roja a Würth

Montevideo City Torque recibe a Albion en el Estadio Charrúa por la fecha 11 del Torneo Apertura, desde la hora 10:00. El equipo que dirige técnicamente Marcelo Méndez llega entonado tras lo que fue su gran victoria por 1-0 ante Gremio de Porto Alegre en el Estadio Centenario por la primera fecha de la Copa Sudamericana.

El conjunto Pionero, que arrastra una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota (con dos victorias y dos empates), sale en busca de los puntos en su lucha por mantenerse en Primera División.

Primer tiempo

Tras una buena escapada de Agustín Vera, José Álvarez se puso en carrera por la banda izquierda, quien lanzó un centro, pero que tuvo destino arco y el golero Gastón Rodríguez se lució para mandar el balón al tiro de esquina.

Desde ese tiro de esquina se concretó la apertura del marcador. Tras ejecutarlo, la pelota quedó en el área, Lucas Rodríguez Trezza remató y Francisco Ginella logró desviarla para estampar el 1-0 en el minuto 19.

Eso no fue lo único malo que le sucedió al equipo que dirige técnicamente Marcelo Méndez, ya que se quedó con 10 jugadores por una dura entrada de Valentino Würth. Por eso el árbitro Javier Feres no dudó en mostrarle la roja al lateral derecho del Ciudadano en el minuto 21.

Carlos Airala condujo el ataque, asistió a Álvaro López para poder sacarse un rival de encima, ingresar al área de Montevideo City Torque y picarsela al golero Rodríguez. Era un golazo, pero se fue apenas por encima del travesaño en el minuto 36.

Montevideo City Torque 0-1 Albion

Estadio: Charrúa.

Hora: 10:00

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Andrés Nievas y Javier Irazoqui.

Cuarto árbitro: Andrés Martínez.

VAR: Daniel Fedorczuk.

Montevideo City Torque: Gastón Rodríguez; Valentino Würth, José Tarán, Kevin Silva, Ezequiel Busquets; Bautista Kociubinski, Diogo Guzmán, Sebastián Cáceres; Juan Quintana, Nahuel da Silva, Luka Andrade. DT: Marcelo Méndez.

Albion: Sebastián Jaume; Andrés Romero, Francisco Couture, Ezequiel Burdín, José Álvarez; Francisco Ginella, Tomás Moschión, Lucas Rodríguez Trezza, Carlos Airala; Álvaro López, Agustín Vera. DT: Federico Nieves.

Goles: 18' Francisco Ginella (A).

Amarillas: 40' Andrés Romero (A).

Rojas: 21' Valentino Würth (M).

