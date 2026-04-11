Deportivo Maldonado vs. Nacional por el Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional continúa en deuda desde el juego y hoy tiene una oportunidad inmejorable para cambiar la pisada frente a Deportivo Maldonado en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura. El partido se disputa desde las 19:00 horas en el Estadio Domingo Burgueño Miguel y podrá verse en vivo a través de DSports y los cables de Montevideo y el interior. En streaming estará disponible en Disney+ y Antel TV.

Después de un arranque promisorio de su ciclo con dos victorias al hilo frente a Cerro Largo y Montevideo City Torque, el equipo de Jorge Bava cayó en condición de local ante Central Español y no pudo sostener la victoria en Chile por Copa Libertadores luego de que Coquimbo Unido se lo empatara en la última jugada.

Por ese motivo la victoria se le torna impostergable, pero también por la posición en la tabla. Tiene 16 puntos y está a seis del líder Racing a falta de cinco fechas para el cierre.

El desafío es complejo porque enfrente tiene a uno de los animadores del torneo, que bajo el mando de Gabriel Di Noia tiene una idea de juego bien pronunciada y a Maxi Noble como su principal figura.

Maxi Noble, el '10' de Deportivo Maldonado. Foto: Deportivo Maldonado.

El atacante, que puede oficiar de mediapunta o incluso como extremo, ya tiene cinco goles y una asistencia en 10 partidos. Viene de convertir un tanto en la victoria 2-0 frente a Liverpool en condición de visitante. El Depor tiene 19 puntos y anhela un triunfo que le permita competir por terminar la fecha como escolta.

Para el Bolso es un partido complejo que quedó en el medio de sus dos compromisos de Copa Libertadores. Sumado a eso, no tendrá a disposición a Gonzalo Carneiro ni a Maxi Gómez por cuestiones físicas.

Pero recupera a Maxi Silvera, que retornará a la convocatoria. Está todo dado para que sea un partidazo en Maldonado y el tricolor debe encontrar el equilibrio entre hacer un buen partido y dosificar las cargas físicas para el cruce del próximo martes ante Deportes Tolima en el Gran Parque Central.

Maxi Silvera a punto de rematar con Nacional en el partido ante Wanderers. Foto: Ignacio Sánchez.

Después de un partido irregular, Ignacio Suárez podría tener la chance de redimirse en el arco.

Deportivo Maldonado vs. Nacional por el Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo

Deportivo Maldonado: Diego Segovia; J. Ginzo, H. Menosse, J. Fernández, J. Ramos; S. Ramírez, S. González, C. Tabó, M. Noble; M. Espíndola, R. César.

DT: Gabriel Di Noia.

Nacional: Ignacio Suárez; N. Rodríguez, A. Rogel, S. Coates, T. Viera; L. Rodríguez, L. Boggio, N. Lodeiro/A. Dos Santos; T. Verón Lupi; N. López, J. De los Santos. DT: Jorge Bava.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Asistentes: Agustín Berisso y Carlos Roca.

Cuarto árbitro: Eduardo Varela.

VAR: Christian Ferreyra y Daniel Rodríguez.

Hora: 19:00

TV: DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming, Disney+ y Antel TV.

Estadio: Domingo Burgueño Miguel.