Maxi Silvera apronta su retorno en Nacional tras 25 días y el tricolor debe rotar ante Deportivo Maldonado

El Nacional de Jorge Bava ya dejó atrás el empate 1-1 ante Coquimbo Unido por la primera fecha del grupo B de la Copa Libertadores y está enfocado en la visita a Deportivo Maldonado este sábado por la fecha 11 del Torneo Apertura. El partido se disputa desde las 19:00 horas y tiene puntos claves en juego para el tricolor, que viene de perder 1-0 ante Central Español en el Gran Parque Central y en la actualidad se ubica a siete puntos del Racing de Cristian Chambian, el único líder.

Maxi Silvera, que el pasado 17 de marzo sufrió un desgarro en el gemelo interno de la pierna izquierda justo después de convertir su primer gol oficial en la institución, retornará a la convocatoria del Bolso.

El delantero inició la semana entrenando a la par de sus compañeros, pero Bava prefirió no arriesgarlo y que se quedara entrenando en Uruguay considerando el lapso que llevaba sin competir a nivel oficial.

Maxi Silvera celebra su primer gol con Nacional besándose el escudo. Foto: Ignacio Sánchez.

Por tal motivo, le diseñaron un plan especial de entrenamiento que realizó en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y ya está listo para volver a sumar minutos, en función de lo que considere el cuerpo técnico.

Se espera que le vayan dosificando las cargas físicas tomando en cuenta la seguidilla de partidos que se le viene al tricolor, que el martes 14 recibirá a Deportes Tolima en el Gran Parque Central , el domingo 19 visitará a Liverpool por el Apertura y 10 días después se enfrentará ante Universitario en Lima.

Las dos piezas claves de Nacional que están sentidos

Gonzalo Carneiro celebra un gol de Nacional junto con Maxi Gómez y Nicolás Lodeiro. Foto: Leonardo Mainé.

Gonzalo Carneiro, una pieza fija en la oncena de Nacional desde el arribo de Jorge Bava, sufrió una lesión muscular ante Coquimbo Unido y se perderá el cruce ante el Depor. En el caso de Maxi Gómez, el goleador del equipo en lo que va del año con cinco goles, es probable que no tenga minutos considerando que terminó el partido en Chile con una dolencia en su pierna izquierda.

En el caso de Baltasar Barcia, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación finalizó muy cansado el partido después de haber sido titular tras dos meses y disputar 81 minutos, pero no tiene ninguna lesión y está a disposición del entrenador en caso de que lo necesite.

La principal interrogante es de qué manera conformará la ofensiva el técnico al no tener en óptimas condiciones físicas a dos de sus principales referentes en el sector.

Tomás Verón Lupi, quien ingresó en el tramo final del partido en Coquimbo y es el segundo máximo artillero del Bolso en el Apertura con tres goles, es candidato a ingresar en la oncena.