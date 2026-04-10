Copa Libertadores 2026: de Palmeiras con la plantilla más cara del torneo a los lugares que ocupan Nacional y Peñarol

La Copa Libertadores de América, el máximo torneo continental a nivel de clubes, inició esta semana la fase de grupos con los enfrentamientos entre los 32 mejores equipos de la región.

Mientras la definición del torneo a nivel deportivo deberá esperar hasta el próximo 28 de noviembre en Montevideo -cuando se disputará la final-, en la cancha de los negocios ya hay un «campeón» anticipado: Palmeiras, que se coronó como el club con la plantilla más valiosa de la competencia.

El verdão se cotiza en € 223 millones (US$ 255,6 millones), según Transfermarkt, sitio especializado en valores de jugadores y equipos de fútbol a nivel global. A su rico plantel, que cuenta con el lateral uruguayo Joaquín Piquerez, se sumó esta temporada el delantero colombiano Jhon Arias, procedente del Wolverhampton de Inglaterra y cuya ficha se cotiza en US$ 28,6 millones. Además, cuenta en sus filas con el goleador Vitor Roque, valuado en US$ 43,5 millones.

El centrodelantero es el jugador más caro de la Libertadores, seguido por el volante creativo Lucas Paquetá, fichado por el actual campeón de América, Flamengo, al West Ham inglés, con un valor de US$ 40 millones.

Precisamente, el mengão —que tiene a los uruguayos Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz— es el segundo equipo mejor cotizado de la Copa, con un total de US$ 251,2 millones. Otro club brasileño, Cruzeiro, reaparece en la Libertadores después de siete años de ausencia y se ubica tercero en el podio, con un valor de US$ 190,8 millones.

El top 10 lo completan Corinthians (US$ 176,5 millones), Fluminense (US$ 129,1 millones), Boca Juniors (US$ 104,1 millones), Rosario Central (US$ 59,67 millones), Estudiantes de la Plata (US$ 48,6 millones), Peñarol (US$ 47 millones) -con Leonardo Fernández como su jugador más valioso (US$ 8,6 millones)- y Lanús (US$ 44,9 millones).

Leonardo Fernández, jugador de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

En tanto, el vigente campeón uruguayo, Nacional, ocupa el puesto 17°, con un plantel valorado en US$ 21,1 millones y tres futbolistas como los más cotizados del club: los delanteros Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez, y el volante Luciano Boggio (US$ 2,2 millones).

Maimiliano Gómez, jugador de Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

La cara opuesta del ranking la presenta el equipo boliviano Always Ready, como el más modesto de la Copa, al contar con una plantilla de US$ 8,2 millones. Un escalón arriba figura el equipo de Deportivo La Guaira, de Venezuela, cotizado en US$ 8,6 millones, y antepenúltimo se sitúa otro equipo vinotinto, la Universidad Central de Venezuela (US$ 9,1 millones).

Premios suculentos

En total, esta nueva edición de la Copa Libertadores repartirá más de US$ 220 millones en premios, según informó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Los 32 equipos que disputan la fase de grupos reciben US$ 3 millones cada uno por participar en esta instancia. Cada victoria en esa etapa será reconocida con una partida de US$ 340.000, 10.000 más que en la Libertadores 2025.

Los clubes que se clasifiquen a las instancias definitorias del torneo obtendrán importantes ingresos. Así, quienes pasen a octavos de final recibirán un cheque de US$ 1,25 millones; la cifra asciende a US$ 1,7 millones por acceder a cuartos, mientras que disputar las semifinales se recompensa con US$ 2,3 millones.

Flamengo, actual campeón de la Libertadores. Foto: AFP.

El campeón, además del trofeo, se llevará US$ 25 millones, un millón más que el año anterior. En total, podría superar los US$ 40 millones de ingresos por mérito deportivo.

Por su parte, el subcampeón deberá conformarse con US$ 7 millones.

La gloria continental -y suculentos premios económicos- aguardan al próximo campeón de América.