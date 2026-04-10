La epidemia de lesiones que preocupa en Nacional, en una seguidilla de partidos grande e importante

Nacional se fue de Coquimbo con la desazón característica de una victoria que se le escurrió entre los dedos. En la última pelota Ignacio Suárez falló y el uruguayo Manuel Fernández no perdonó al anotar el 1-1 definitivo que le impidió ser líder en solitario del Grupo B de la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que Deportes Tolima y Universitario también igualaron (0-0) en su estreno en el certamen continental.

Al margen de lo futbolístico, la racha de lesiones que viene sufriendo el tricolor en 2026 es alarmante, y el cruce ante Los Piratas no fue la excepción. Gonzalo Carneiro, una pieza clave en la oncena desde la llegada de Jorge Bava por lo que puede aportarle como segundo punta, pero también recostándose a la banda, sufrió una lesión muscular que lo obligó a ser reemplazado por Juan Cruz de los Santos en el entretiempo.

El extremo surgido en River Plate saltó al campo de juego para el inicio del segundo tiempo y más allá de sus características en el ataque, el Bolso también perdió sin Carneiro un futbolista importante para el juego aéreo en ambas áreas.

En las próximas horas le realizarán estudios médicos para conocer el grado de su lesión considerando que el plantel arribó en la pasada jornada a las 19:00 horas al Aeropuerto de Carrasco, pero está confirmado que se pierde el cruce de mañana frente a Deportivo Maldonado por la fecha 11 del Torneo Apertura en el Domingo Burgueño Miguel (19:00).

Por su parte, Maxi Gómez, el goleador del equipo en lo que va del año con cinco festejos, terminó con un golpe en su pierna izquierda y tampoco estará disponible considerando la seguidilla de partidos que se le viene al Bolso, que jugará cuatro partidos en los próximos 18 días de abril, teniendo en cuenta que tras enfrentar a los fernandinos, el Bolso recibirá a Deportes Tolima (14 de abril - 19:00) en el Gran Parque Central, jugará como visitante en el Estadio Centenario ante Liverpool (19 de abril - 19:30) y cerrará la seguidilla ante Universitario en Perú (29 de abril - 23:00) por Copa Liberadores.

Baltasar Barcia, la gran novedad en la oncena de Jorge Bava para el estreno copero, quien había hecho un buen partido con un remate incluido desde media distancia que estuvo cerca de convertirse en un golazo, también terminó visiblemente dolorido, lo que lo llevó a ser reemplazado por el argentino Tomás Verón Lupi a los 81 minutos. “Fue por el desgaste del partido”, le indicaron a Ovación descartando que haya terminado el encuentro con una lesión.

El extremo derecho no jugaba desde el arranque desde febrero y tuvo su primera titularidad al mando de Bava. Por momentos tuvo espacios para atacar y aprovechar su velocidad, pero hizo un trayecto importante como carrilero para colaborar en la recuperación. Y terminó sintiendo el impacto de jugar solo 83' en los últimos cinco partidos por el Torneo Apertura.

Sin ir más lejos, el propio Bava hizo referencia a dicha rotación en la conferencia de prensa posterior al empate ante Coquimbo Unido en Chile: “Vamos a ver cómo terminaron y tratar de alinear el mejor equipo para el sábado que hay un partido de mucha trascendencia, con un gran rival (Deportivo Maldonado) y asi sucesivamente para el martes (Deportes Tolima) pero vamos a ver cómo terminaron. Algunos terminaron muy cansados, vamos a ver la recuperación que tengan, pero prácticamente a las 72 horas estamos jugando, así que veremos minuciosamente ese tema”.

Los problemas en sanidad no son una cuestión específica de este partido copero, sino que viene desde el principio del año. Los últimos casos fueron los de Luis Mejía y Emiliano Ancheta: el arquero sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho con la selección de Panamá, que fue notificado el 5 de abril, y en esa misma fecha se comunicó el desgarro en el cuádriceps izquierdo del lateral, que se lesionó ante Central Español en el marco del Torneo Apertura.

El 25 de febrero se confirmó la rotura de ligamentos cruzados del arquero juvenil Federico Bonilla, una de las grandes promesas de la cantera tricolor. A este caso se le suman otras lesiones de futbolistas que hoy están recuperados. Camilo Cándido sufrió un desgarro muscular el 28 de marzo, el capitán Sebastián Coates tuvo a principios de ese mes un desgarro en el isquiotibial y Juan Cruz de los Santos afrontó en febrero contra Boston River un desgarro del recto femoral.

A los nombres citados se le suma el de Nicolás “Diente” López, que el 20 de marzo ante Defensor Sporting tuvo un hematoma en el cuádriceps derecho por un traumatismo directo y debió ausentarse algunos partidos.

En el caso de Maximiliano Silvera, que después de su estreno goleador en el Bolso contra Wanderers afrontó un período de recuperación por el desgarro en el gemelo interno de su pierna izquierda, ya se encuentra recuperado y, de hecho, inició la semana trabajando a la par del grupo en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

De todas formas, Bava optó por no arriesgarlo para el estreno en Libertadores y junto con los preparadores físicos le diseñaron un plan especial para que se quedara trabajando en Montevideo.

El objetivo que se trazaron es que pueda regresar a la convocatoria para visitar el Domingo Burgueño mañana y enfrentarse a uno de los protagonistas del Apertura, que tiene 19 puntos en la clasificación y supera al Bolso por tres, sobre todo teniendo en cuenta que ante el panorama del plantel desde lo sanitario podría ir desde el arranque y ser la referencia en ataque.

Después de cuatro partidos dirigidos en Nacional, el equipo de Jorge Bava ha mostrado diferentes facetas. En el debut contra Cerro Largo en el Gran Parque Central dio una muestra de jerarquía con mucho fútbol y goleada incluida. A la fecha siguiente visitó el Estadio Charrúa y dio una muestra de pragmatismo con Ignacio Suárez como figura para sostener el 3-2 definitivo.

Después llegó el primer traspié en condición de local frente a Central Español. Si bien fue protagonistas y transformó en figura al arquero brasileño Rodolfo Alves, careció de eficacia y se topó con un palermitano que no estuvo dispuesto a perdonar la chance de gol de Franco Muñoz.

Frente a Coquimbo Unido fueron dos tiempos distintos: en el primero parecía tener todo bajo control después del gol tempranero de Sebastián Coates, pero se replegó demasiado en el complemento y fue avasallado por un rival que encontró su recompensa en la última jugada del partido.

La preocupación de Bava y el regreso de Silvera

“Vamos a ver cómo terminaron y tratar de alinear el mejor equipo para el sábado que hay un partido de mucha trascendencia con un gran rival y asi para el martes, pero vamos a ver cómo terminaron porque algunos están muy cansados. Prácticamente a las 72 horas estamos jugando, así que veremos minuciosamente ese tema”, dijo Bava.

Silvera volverá al equipo luego de cinco partidos

El delantero acumuló seis partidos con minutos, pero sin gol. Al séptimo llegó su primer tanto ante Wanderers, pero una lesión lo marginó de los cinco encuentros restantes por lo que su regreso al equipo genera mucha expectativa. Por primera vez a la orden desde que llegó Jorge Bava.

Saldo positivo jugando en el Campus de Maldonado

En materia de duelos oficiales, el Bolso disputó 27 encuentros en el Domingo Burgueño Miguel sumando 17 victorias, cuatro empates y seis derrotas. Lleva tres partidos sin caer -dos triunfos ante el Depor y un empate ante fénix- ya que la última derrota fue ante el fernandino en 2022.

Los futbolistas que siguen en su recuperación

Luis Mejía y Emiliano Ancheta fueron los últimos en sufrir desgarros que los dejaron afuera de la lista de convocados para el debut de Copa Libertadores. Ambos se encuentran en el proceso de recuperación apuntando a retornar lo antes posible teniendo en cuenta que son futbolistas que habitualmente juegan como titulares.