Alerta en Nacional: Gonzalo Carneiro sufrió una lesión muscular; Maxi Gómez y Barcia terminaron con golpes

Nacional estuvo a tan solo un par de minutos de quedarse con los tres puntos en su estreno en la Copa Libertadores: igualó 1-1 frente a Coquimbo Unido en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso por un gol del uruguayo Manuel Fernández en el minuto 90+5. Sin embargo, eso no fue lo único malo para el elenco que dirige técnicamente Jorge Bava.

Otro de los ítems negativos de la noche de este miércoles en Chile para el Tricolor fue la lesión que padeció Gonzalo Carnerio. El exjugador de Defensor Sporting comenzó como titular, pero no salió a jugar el complemento. ¿El motivo? Sufrió una lesión muscular le informaron fuentes albas a Ovación.

De esta manera, se le harán estudios a Carneiro para determinar el grado de su lesión. Por lo tanto, se suma a los otros futbolistas que tiene Nacional en sanidad: Emiliano Ancheta, el panameño Luis Mejía y Camilo Cándido. Cabe destacar que este sábado volvería a jugar Maximiliano Silvera, quien superó su desgarro.

Maximiliano Silvera festeja su primer gol con la camiseta de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Asimismo, el caso de Carneiro no es la única preocupación que le dejó el duelo ante Coquimbo Unido por la primera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores al cuerpo técnico de Nacional, ya que Maximiliano Gómez y Baltasar Barcia terminaron con algunos golpes.

Barcia dejó el campo de juego en el minuto 81 para que entrara el argentino Tomás Verón Lupi, mientras que Gómez salió en el minuto 90 por Nicolás López.

Lo que se le viene a Nacional

Jorge Bava, entrenador de Nacional, durante el partido ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores. Foto: EFE.

Nacional debe pasar la página rápido porque este sábado vuelve a salir a escena para disputar la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026: visitará a Deportivo Maldonado en el Domingo Burgueño Miguel, a partir de la hora 19:00.

Los dirigidos por Jorge Bava acumulan una racha de dos encuentros sin victorias (caída ante Central Español por la fecha 10 del Torneo Apertura y empate ante Coquimbo Unido) y, por ende, querrán cortar esa racha cuando enfrenten al elenco que dirige el argentino Gabriel di Noia.

Además de ese choque con el equipo fernandino, Nacional también estará pensando en su segundo partido por el Grupo B de la Copa Libertadores: será el próximo martes frente a Deportes Tolima de Colombia en el Gran Parque Central, desde la hora 19:00, (ESPN y Disney+).

El Bolso buscará sumar su primera victoria en el afán de conseguir uno de sus grandes objetivos del primer semestre del 2026: avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América.