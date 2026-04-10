La carrera por el Mundial de Clubes: cómo quedaron Nacional y Peñarol en el ranking tras debutar en Libertadores

Aún no tiene sede, pero ya es un objetivo para cada uno de los clubes que disputa torneos continentales a lo largo y ancho del mundo. El Mundial de Clubes, que tuvo a Chelsea como campeón en su primera edición en 2025, prepara la segunda para 2029 y tanto Nacional como Peñarol están en la carrera.

Luego de que ambos participaran de la Copa Libertadores 2025, iniciaron su camino en la edición 2026 y eso trajo consigo seguir sumando unidades de cara a un torneo que ya mostró el protagonismo que puede llegar a tomar con 32 de los equipos más destacados del continente.

En ese sentido, tras la primera fecha de la Copa Libertadores, tanto Nacional como Peñarol sumaron cuatro puntos. ¿El motivo? Que a la unidad que rescató el Bolso en Chile ante Coquimbo Unido y el punto que se llevó el Carbonero de Colombia frente a Independiente Santa Fe, hay que sumarles los tres puntos que ya fueron otorgados por participar de la fase de grupos. Mismas unidades para el resto de los 30 equipos que están en esta instancia.

En lo que respecta estrictamente al ranking, el primer equipo uruguayo que aparece es Peñarol que acumula 24 unidades por las 20 que adquirió en la Copa Libertadores 2025, más las cuatro que lleva en la 2026. Tiene los mismos puntos que Vélez Sarsfield de Argentina.

Por su parte, Nacional está en el lugar 19 con las mismas unidades que Central Córdoba de Argentina. Ambos equipos suman 14, pero el Bolso tiene la posibilidad de superar a los santiagueños porque estos no juegan la competencia internacional esta temporada.

El primer puesto lo tiene Palmeiras que suma 50 puntos, más allá de que no fue campeón de la temporada pasada porque lo hizo Flamengo —su escolta en el ranking— quien acumula 48 unidades. Una de las sorpresas es Liga de Quito que con su gran Copa Libertadores 2025, donde llegó a semifinales, se ubica en el tercer puesto con 41 puntos.

Así está el ranking del Mundial de Clubes 2029:

Criterios de puntos y clasificación al Mundial de Clubes:

Cabe recordar que, si se mantiene el mismo formato de 2025, serán seis los clasificados por Conmebol. Se ganarán un cupo los cuatro campeones de la Copa Libertadores (2025, 2026, 2027 y 2028) y los dos mejores ubicados del ranking, aunque hay que tener en cuenta ciertos detalles.

Si un equipo es campeón dos veces, habilitará un cupo más por ranking y, salvo que sean campeones, solo pueden clasificar dos equipos por país. Es decir que si hay dos campeones de Brasil se bloqueará el ranking para los equipos norteños. Si en estos cuatro años salieran campeones dos equipos de Brasil y dos de Argentina, irán por ranking los dos mejores que no sean ni norteños ni argentinos y ahí es donde pueden aprovechar clubes de otras naciones, incluida Uruguay.

Es importante remarcar que la disputa de cada instancia (fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final) otorga tres puntos, así como también otorga tres puntos cada victoria y un puntos cada empate que se consiga a lo largo de la Copa Libertadores, salvo las fases previas.

Otro detalle a tener en cuenta es que el Mundial de Clubes 2029 ya tiene cuatro equipos clasificados que fueron los campeones de sus confederaciones en la última temporada: Flamengo (Conmebol), Paris Saint Germain (UEFA), Cruz Azul (Concacaf), Al Ahli (Asia) y Pyramids (África).