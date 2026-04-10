Tras el empate de Peñarol en Colombia, cómo quedó el grupo E de la Copa Libertadores y cuándo vuelven a jugar

Peñarol se estrenó en la Copa Libertadores con un buen empate 1-1 ante Santa Fe de Colombia, en Bogotá, por la primera fecha del Grupo E de la máxima competencia a nivel continental.

Luego de derrotar a Progreso 2-0 en el Estadio Centenario, el Carbonero se puso el chip internacional, para jugar un torneo que Diego Aguirre declaró como especial y el equipo respondió, con un buen rendimiento, y un gran resultado.

El equipo uruguayo salió con mucha actitud, a presionar alto y lejos de refugiarse fue a desnudar las falencias de un equipo colombiano que llegó a la jornada del jueves con dificultades, luego de un magro arranque en el torneo local. Sin embargo, tras un córner mal sancionado por Jesús Valenzuela, el equipo que dirige el uruguayo Pablo Repetto aprovechó la chance de subir en bloque y terminó encontrando a los 20 minutos de juego, un buen cabezazo de Emanuel Olivera de pique al piso, luego de un gran centro de Omar Fernández.

El Mirasol llegó al empate desde el talento individual de Matías Arezo, que ganó la posición con el cuerpo luego de un pelotazo largo de Sebastián Britos, y se deshizo de dos hombres para poner la pelota ajustada, sobre el segundo palo de Weibmar Asprilla, que reemplazó a Andrés Mosquera en el entretiempo.

Corinthians había abierto el grupo con victoria 2-0 sobre Platense, de visitante, donde pese a ceder la pelota a su rival, terminó imponiéndose con goles de Kayke y Yuri Alberto, en el debut de Fernando Diniz como DT.

Las posiciones del grupo de Peñarol

Cuándo vuelve a jugar Peñarol por la Copa Libertadores

Previo a una nueva participación internacional, Peñarol deberá enfrentar a Liverpool, en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura, a la hora 20:00.

El certamen el Mirasol no lo puede descuidar, ya está a un punto de Racing en la disputa del primer torneo corto del año, de la Liga AUF Uruguaya. Pero como lo declaró Aguirre, seguramente el aurinegro haga cambios pensando en la doble competencia.

Peñarol hatá su estreno como local en la Copa Libertadores el próximo jueves, frente a Platense en el Estadio Campeón del Siglo, a partir de la hora 21:30, (ESPN y Disney+).

Será una buena chance para el Mirasol de mantener fuerte su localía, que tan buenos réditos le viene dando a nivel internacional, ante un rival que viene golpeado, y de mal transitar en la liga local, donde se está quedando afuera de los playoffs, ostentando la décima posición de su grupo, con 15 puntos, en 12 partidos disputados.