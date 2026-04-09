Juventud de Las Piedras 0-0 Cienciano en vivo por Sudamericana: el pedrense recibe a uno de los campeones

Con nuevo entrenador, Juventud de Las Piedras, está recibiendo esta tarde-noche (19:00 por DSports y DGO) por Copa Sudamericana y en el estadio Centenario, a uno de los campeones del torneo: Cienciano de Perú, que levantó esta copa en 2023.

El equipo pedrense no atraviesa un buen momento en el Torneo Apertura. Está último y solo pudo ganar un partido en diez fechas cuando derrotó a Nacional en el Parque Artigas de Las Piedras. Después de esa victoria, Juventud encadenó seis derrotas de forma consecutiva, incluyendo haber perdido ante Deportivo Independiente Medellín en Colombia por la tercera fase de la Copa Libertadores. El mal andar en el torneo local, pese a haberse metido en la fase de grupos de la Sudamericana, hicieron que la dirigencia optara por ponerle punto final al ciclo de Sebastián Méndez, nombrando como nuevo entrenador a Sergio "Chapita" Blanco.

Enfrente estará el Rojo Imperial, como llaman al equipo de Cusco, que llega con una racha diamentralmente opuesta a la de los uruguayos. En el torneo de Perú, la Liga 1, Cienciano está tercero a cuatro puntos del líder y suma una seguidilla de seis victorias al hilo. La Sudamericana tiene una sensación para el equipo peruano, que la ganó en 2003 venciendo por un global de 4-3 a River Plate de Argentina.

Juventud de Las Piedras vs. Cienciano: alineaciones confirmadas

Dia. jueves 9 de abril

Hora. 19:00

Torneo. Copa Sudamericana, fase de grupos

Transmite. DSports/DGO

Juventud de Las Piedras. Sebastián Sosa; Ignacio Mujica, Patricio Pernicone, David Morosini, Emmanuel Más; Facundo Pérez, Leonel Roldán, Emanuel Cecchini, Gastón Pereiro; Alejo Cruz, Fernando Mimbacas.

DT. Sergio Blanco

Cienciano. Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Sebatián Cabero; Gerson Barreto, Ademar Robles; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera; Carlos Garcés.

DT. Horacio Melgarejo.

Árbitro. Bryan Loayza.

Asistentes. Christian Lescano, Ricardo Baren.

Cuarto. Augusto Aragón.

VAR. Gabriel González, Byron Romero.