"Si me decís que empatamos todos los partidos afuera, te lo firmo", dijo Aguirre y sostuvo: "Hoy fue merecido"

Enviado a Bogotá, Colombia

En un partido cambiante y con polémicas, Peñarol se quedó con un punto en su visita a Bogotá en el estreno de la Copa Libertadores enfrentando a Santa Fe en el marco del Grupo E de la Copa Libertadores 2026, que lidera Corinthians luego del triunfo por 2-0 ante Platense como visitante.

En el aurinegro dejó sensaciones encontradas porque más allá de que se repuso a estar 0-1, también dejó la sensación de que si se animaba un poco más, podía conseguir los tres puntos y eso mismo reflejó el entrenador Diego Aguirre en conferencia de prensa: "Creo que estuvimos cerca de ganarlo, me quedo con esa sensación, pero no puedo decir que sea algo negativo el empate".

La Fiera manifestó que "el gol no fue córner y me dicen que hubo un penal a favor", mientras que también hizo hincapié en lo hecho por su plantel: "Creo que desde lo defensivo salieron muchas cosas porque hubo control de pelotas largas, estuvimos muy bien parados y casi no nos generaron situaciones. Después un fallo puntual en el gol y nos costó adaptarnos a la velocidad de la pelota y al altitud te genera imprecisión, pero creo que hubo cosas buenas del equipo".

El entrenador aurinegro fue sincero y no dudó al afirmar que "si me decís que vamos a empatar todos los partidos afuera de Copa, te lo firmo. Fue un comienzo aceptable y no nos llevamos un punto sin merecerlo, fue merecido y nos podríamos haber llevado algo más".

Peñarol tiene una seguidilla importante de partidos porque alterna la Liga AUF Uruguaya y la Copa Libertadores y sobre una posible renovación del equipo indicó: "Tenemos que ver bien el estado de los jugadores, la recuperación y qué es lo que vamos a hacer con Liverpool (lunes en el Campeón del Siglo) porque no podemos dejar de ver que a los tres días jugamos por Copa un partido importantísimo (ante Platense), por lo que hay mucho por hacer".