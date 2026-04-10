Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

"Si me decís que empatamos todos los partidos afuera, te lo firmo", dijo Aguirre y sostuvo: "Hoy fue merecido"

El entrenador analizó el empate de Peñarol ante Santa Fe en el estreno de la Copa Libertadores y aseguró: "El gol no fue córner y me dicen que hubo un penal a favor".

Enrique-Arrillaga.jpg
Enrique Arrillaga
10/04/2026, 03:26
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Diego Aguirre en la previa del partido entre Independiente Santa Fe y Peñarol por Copa Libertadores.
Diego Aguirre en la previa del partido entre Independiente Santa Fe y Peñarol por Copa Libertadores.
Foto: EFE.

Enviado a Bogotá, Colombia
En un partido cambiante y con polémicas, Peñarol se quedó con un punto en su visita a Bogotá en el estreno de la Copa Libertadores enfrentando a Santa Fe en el marco del Grupo E de la Copa Libertadores 2026, que lidera Corinthians luego del triunfo por 2-0 ante Platense como visitante.

Arezo y el pedido a Aguirre: del "dejame un rato más" a "como delantero me voy a calentar cada vez que salga"

En el aurinegro dejó sensaciones encontradas porque más allá de que se repuso a estar 0-1, también dejó la sensación de que si se animaba un poco más, podía conseguir los tres puntos y eso mismo reflejó el entrenador Diego Aguirre en conferencia de prensa: "Creo que estuvimos cerca de ganarlo, me quedo con esa sensación, pero no puedo decir que sea algo negativo el empate".

La Fiera manifestó que "el gol no fue córner y me dicen que hubo un penal a favor", mientras que también hizo hincapié en lo hecho por su plantel: "Creo que desde lo defensivo salieron muchas cosas porque hubo control de pelotas largas, estuvimos muy bien parados y casi no nos generaron situaciones. Después un fallo puntual en el gol y nos costó adaptarnos a la velocidad de la pelota y al altitud te genera imprecisión, pero creo que hubo cosas buenas del equipo".

El entrenador aurinegro fue sincero y no dudó al afirmar que "si me decís que vamos a empatar todos los partidos afuera de Copa, te lo firmo. Fue un comienzo aceptable y no nos llevamos un punto sin merecerlo, fue merecido y nos podríamos haber llevado algo más".

Peñarol tiene una seguidilla importante de partidos porque alterna la Liga AUF Uruguaya y la Copa Libertadores y sobre una posible renovación del equipo indicó: "Tenemos que ver bien el estado de los jugadores, la recuperación y qué es lo que vamos a hacer con Liverpool (lunes en el Campeón del Siglo) porque no podemos dejar de ver que a los tres días jugamos por Copa un partido importantísimo (ante Platense), por lo que hay mucho por hacer".

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

PeñarolCopa LibertadoresDiego Aguirre

Te puede interesar