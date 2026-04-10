Arezo y el pedido a Aguirre: del "dejame un rato más" a "como delantero me voy a calentar cada vez que salga"

Según lo explica la propia Conmebol en uno de los artículos de su reglamento, la pausa de rehidratación responde a que los jugadores se refresquen pero, a su vez, está permitido "la aproximación de cámaras y micrófonos específicos del equipo de producción de la Conmebol, con el objetivo de captar imágenes y sonidos, incluyendo eventuales instrucciones transmitidas por los miembros del cuerpo técnico a los jugadores". Peñarol lo vivió por primera vez ante Santa Fe y dejó detalles particulares.

La pausa del segundo tiempo fue la que más llamó la atención. Se dio en un momento justo para el aurinegro porque pocos minutos antes Lucas Ferreira había sacado una pelota de la línea cuando Víctor Moreno definía con el arco libre y podría haber establecido el 2-1 de los cafeteros.

Además, sirvió para que Diego Aguirre terminara de planificar dos variantes que tenía preparadas que eran el ingreso de Gastón Togni por Luis Angulo y el de Facundo Batista por Matías Arezo que llamó la atención e incluso lo mismo ocurrió con el delantero que puso el gol del empate, al punto que le pidió a Aguirre que no lo saque.

"Ah, dejame un rato más", le dijo a Arezo y se pudo escuchar en la transmisión oficial. "No, no, dale, dale, vamo arriba", replicó el entrenador mientras daba indicaciones a lo que el delantero agregó: "Queda una banda (de tiempo) todavía", ya que restaban 22 minutos más los descuentos que terminaron siendo seis más.

"Obviamente que como delantero me voy a calentar cada vez que salga, es natural. Habíamos encontrado el gol y me sentía bien para seguir unos minutos más. Son decisiones del entrenador y uno no puede decir nada en ese sentido", le indicó Arezo a Ovación al término del encuentro.

🗣️ "Obviamente como delantero me voy a calentar cada vez que salga"



👉 Esto dijo Arezo, sobre la curioso entredicho con Aguirre, cuando se enteró que iba a ser sustituido, en la pausa de hidratación del segundo tiempo.



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Pero esa situación no fue la única que se vivió en ese "minuto de tiempo" que le otorga la Conmebol a los clubes de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, sino que además Eric Remedi le intentó tirar agua al micrófono en un par de ocasiones. Jesús Trindade le dió un toque con el pie mientras exclamó: "Sacá eso", pero entre el capitán Maximiliano Olivera y Diego Aguirre aclararon lo que estaba ocurriendo.

"No, no, dejalo", indicó el lateral izquierdo del Mirasol, mientras que el técnico agregó: "Estás obligado". Aguirre, inmediatamente informó las variantes y le pidió a Eduardo Darias que pase a jugar por derecha y Gastón Togni por el sector izquierdo.