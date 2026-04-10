Cuándo vuelve a jugar Peñarol: rivales, la planificación del club y los detalles que se tuvieron en cuenta

Enviado a Bogotá, Colombia

En Peñarol hay prioridades y la Copa Libertadores es una de ellas. Sin descuidar la Liga AUF Uruguaya, el club le pone mucho pienso al certamen continental que implica viajes y planificaciones en medio de la doble competencia que afronta el equipo de Diego Aguirre.

Y con un recargado mes de abril en el que el aurinegro ya disputó dos encuentros de los siete previstos, desde el área deportiva extreman y cuidan los detalles que abarcan todas las áreas.

Luego de haber jugado anoche frente a Independiente Santa Fe de Bogotá en El Campín, la delegación Mirasol pasó la noche en Colombia, el plantel hará un trabajo regenerativo en el Hotel Hilton Corferias y a las 21:30 emprenderá el vuelo de regreso a Montevideo para llegar el sábado a las 5:55 de la madrugada.

Ahí, los jugadores quedarán liberados para volver a Los Aromos el domingo ya que el lunes desde la hora 20:30, el Carbonero jugará frente a Liverpool por la undécima fecha del Torneo Apertura que tiene a los de Aguirre como escoltas de Racing, único puntero.

En cuanto a la planificación de Peñarol, el director deportivo, Marcelo Rodríguez contó a Ovación algunos aspectos que se tienen en cuenta, sobre todo el descanso de los jugadores: “Ahora el lunes 13 nos toca con Liverpool, jueves 16 con Platense y volvemos a jugar otra vez el lunes 20. Es difícil que los jugadores puedan tener un día libre hasta después del partido con Juventud de Las Piedras”.

Peñarol previo a su encuentro con Santa Fe, por la Copa Libertadores. Foto: EFE.

En ese sentido, el argentino explicó: “Pasa más que nada por el tema de las cargas. Por ahí cuando al equipo lo ves bien, seguís, pero si lo ves con un nivel de saturación importante, aflojás y le das libre, pero lo vas manejando con las cargas diarias, el monitoreo del GPS y todas las herramientas respecto a la carga externa. Después está la carga interna que es la autopercepción del jugador. Si vos al jugador en las medidas de autopercepción que tenemos te dice ‘estoy cansado’, lo acomodás porque capaz tenés que bajar las cargas de uno y no de otro futbolista”.

“El día post partido compensamos cargas. Los jugadores que tienen más de 45 minutos están en sanidad, en el gimnasio y haciendo terapia de recuperación. Con los que juegan menos de 45’, nosotros convocamos a la Tercera o la Sub 19, 10 o 12 jugadores para hacer un buen entrenamiento y que esté compensada la carga de todos. Eso lo vas monitoreando siempre”, remarcó Rodríguez.

El director deportivo Carbonero también habló de un tema muy importante como la salud mental, que va de la mano con la preparación física: “A veces también pasa que el equipo viene bien y tenés planificado un libre, pero capaz das dos porque tuviste un buen resultado y decidimos aflojar la carga mental también para que se puedan despejar un poco la cabeza, que termina siendo lo más importante de todo porque si vos no tenés al jugador fresco y bien de la cabeza, de nada te sirve que esté 10 puntos en lo físico si mentalmente está cansado y saturado”.

Mauricio Lemos rechaza la pelota en el partido entre Santa Fe y Peñarol, por la Copa Libertadores. Foto: AFP.

Tras el partido del lunes 19 de abril con Juventud, el aurinegro saldrá a escena el domingo 26 de abril enfrentando a Wanderers y el miércoles 29 viajará a San Pablo para jugar el jueves 30 frente a Corinthians cerrando un exigente mes de siete partidos en 26 días entre Torneo Apertura y Copa Libertadores.

Un aspecto que cambiará en la planificación de los próximos dos viajes al exterior que tendrá Peñarol es que se irá tanto a San Pablo como a Buenos Aires (donde enfrentará a Platense el jueves 7 de mayo) el día previo a cada encuentro y no con dos días de anticipación como lo hizo para jugar ayer en Colombia.

“Eso de ir dos días antes lo hacemos por lo general si es altura, si es un viaje muy largo o si son instancias decisivas como nos tocaron en 2024”, contó Marcelo Rodríguez.