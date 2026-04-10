Gonzalo Carneiro sufrió un desgarro en el ilíaco miotendinoso y Nacional pierde a un titular indiscutido

Gonzalo Carneiro, delantero de Nacional, sufrió un desgarro en el ilíaco miotendinoso y es baja en el tricolor por varios partidos. El atacante de 30 años viene siendo una pieza clave desde el inicio de la era Jorge Bava al integrar la oncena titular en los cuatro partidos que acumula hasta el momento.

Sin embargo, durante el debut por Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido sintió una dolencia y debió ser reemplazado en el entretiempo por Juan Cruz de los Santos.

Gonzalo Carneiro en el partido entre Coquimbo Unido y Nacional. Foto: EFE.

El Bolso arribó al Aeropuerto de Carrasco este jueves por la noche y después de pasadas algunas horas el atacante pudo realizarse los estudios médicos que confirmaron el diagnóstico.

Si bien el tiempo de recuperación varía en función del grado de la lesión, los desgarros suelen demandar al menos unas tres semanas en la sanidad, por lo que Carneiro se perderá varios partidos importantes para la doble competencia, que incluye el Torneo Apertura y la Copa Libertadores 2026.

Las lesiones, un tema frecuente en Nacional desde el inicio del 2026

Los problemas en sanidad no son una cuestión específica de este partido copero, sino que viene desde el principio del año. Los últimos casos fueron los de Luis Mejía y Emiliano Ancheta: el arquero sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho con la selección de Panamá, que fue notificado el 5 de abril, y en esa misma fecha se comunicó el desgarro en el cuádriceps izquierdo del lateral, que se lesionó ante Central Español.

Emiliano Ancheta, uno de los futbolistas que fue baja para el debut de Nacional en la Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

El 25 de febrero se confirmó la rotura de ligamentos cruzados del arquero juvenil Federico Bonilla, una de las grandes promesas de la cantera tricolor. A este caso se le suman otras lesiones de futbolistas que hoy están recuperados.

Camilo Cándido sufrió un desgarro muscular el 28 de marzo y continúa en recuperación. También hay otros casos de futbolistas ya recuperados que debieron ingresar en sanidad en su momento. Uno de ellos es el capitán Sebastián Coates, que tuvo a principios de ese mes un desgarro en el isquiotibial, y Juan Cruz de los Santos afrontó en febrero contra Boston River un desgarro del recto femoral.

A los nombres citados se le suma el de Nicolás “Diente” López, que el 20 de marzo ante Defensor Sporting tuvo un hematoma en el cuádriceps derecho por un traumatismo directo y debió ausentarse algunos partidos.

En el caso de Maxi Silvera, que después de su estreno goleador en el Bolso contra Wanderers afrontó un período de recuperación por el desgarro en el gemelo interno de su pierna izquierda, ya se encuentra recuperado y, de hecho, inició la semana trabajando a la par del grupo en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

Maxi Silvera celebra su primer gol con Nacional besándose el escudo. Foto: Ignacio Sánchez.

De todas formas, Bava optó por no arriesgarlo para el estreno en Libertadores y junto con los preparadores físicos le diseñaron un plan especial para que se quedara trabajando en Montevideo.

El objetivo que se trazaron es que pueda regresar a la convocatoria para visitar el Domingo Burgueño este sábado desde las 19:00 horas y enfrentarse a uno de los protagonistas del Apertura, que tiene 19 puntos en la clasificación y supera al Bolso por tres.