Golpes, tumultos y corridas: mirá el final de la goleada de Brasil sobre Argentina en el Sudamericano Sub 17

La selección de Brasil goleó 3-0 a su par de Argentina por la cuarta fecha del Sudamericano Sub 17 en Paraguay. Si bien es el clásico del fútbol sudamericano, el partido estuvo marcado por un final con mucha tensión, golpes, corridas y un expulsado, que fue el delantero argentino Tobías Goytía.

El entrenador argentino Diego Placente decidió poner un equipo alternativo para darle descanso a los futbolistas que disputaron los dos primeros encuentros del certamen (victorias 4-1 ante Perú y 3-2 contra Venezuel). En ese contexto, el conjunto brasileño abrió el marcador a los 15 minutos en un tiro de esquina. Riquelme Henrique convirtió de cabeza en el tercer intento por esa vía, tras un despeje corto del arquero Thiago Parga ante un cabezazo de Eduardo Pape.

Hasta entonces, las llegadas a los arcos habían sido escasas, había mucha fricción en el juego y algunas piernas fuertes. Lo que marcaba la diferencia era la eficacia.

De inmediato, Brasil sufrió la baja del mediocampista Vinícius Rocha, que quedó tendido en el césped por una lesión muscular y, desconsolado, fue llevado en camilla al vestuario. En su lugar ingresó Ruan Yago.

Pese a replegarse en el campo la Canarinha con la ventaja, el conjunto albiceleste no conseguía acercarse con peligro al arco de Vitor Wachter. Y en medio de más piernas fuertes y poca lucidez en el juego, otra vez apareció Riquelme para definir, en este caso empujando la pelota casi debajo del travesaño.

A los 39 minutos, Pape desbordó por la derecha y poco antes de llegar a la línea de fondo ejecutó un centro al ras en paralelo que Parga llegó a desviar levemente con un manotazo, pero que superó a Benjamín Salinas y encontró al número 11 listo para poner el 2-0.

Antes del descanso, en una acción individual Kaue Furquim se sacó rivales de encima desde la derecha hacia el centro e intentó definir al primer palo, pero un manotazo de Parga evitó el tercero.

En el segundo tiempo, el duelo creció en tensión. Más golpes, más empujones, más reclamos, menos juego y entre los primeros cambios en Argentina y la espera sobre qué sucedería con Salinas cuando salió del campo para ser atendido por los médicos, el capitán Álvaro Güich se salvó de la tarjeta roja tras golpear a Arthur. Pasaron casi cuatro minutos hasta que se reanudó el juego, entre protestas y pechazos.

Una falla de Parga fue el prólogo del 3-0 marcado por Eduardo Conceição con un remate de frente al arco; el golero argentino estaba a mitad de camino después de salir del área a cortar el avance y no conseguirlo.

Argentina ante Brasil por el sudamericano Sub 17. Foto: @Argentina.

Al final, el bochorno se apoderó del campo de juego, con empujones, golpes, corridas y hasta suplentes y auxiliares para separar, algunos, y sumarse al conflicto, otros. Un jugador brasileño hizo algunas señas en un festejo desmedido que fueron tomadas como una cargada y se desató un tumulto mayor, en el que muchos futbolistas argentinos estaban desbordados.

El cuerpo técnico de Brasil logró llevar a sus jugadores hacia un sector alejado, a la espera de abandonar la cancha, mientras el juez David Ojeda caminaba con una tarjeta roja en medio de un caos en el que era difícil reconocer sus decisiones. Y se llegó a ver a Goytía muy molesto cuando fue expulsado en medio de un arremolinamiento en el que no era sencillo identificar a los agresores, luego de gestos de Eduardo Conceição.

Por la última fecha del grupo, el domingo próximo Argentina se medirá con Bolivia en busca del resultado que le permita asegurarse un lugar en las semifinales. El líder, Brasil, ya clasificado para esa instancia, lo hará con Venezuela. A Argentina le alcanza un empate para avanzar, ya que en caso de igualar la posición con los venezolanos prevalecerá el resultado del partido entre ambos (3 a 2). Perú ya completó su participación, con cuatro derrotas, y quedó eliminado del certamen.

El torneo otorga siete plazas para el Mundial que se desarrollará en Qatar en noviembre de 2026, y las primeras serán para los dos primeros de cada zona, que avanzarán a las semifinales del Sudamericano. En simultáneo, los terceros y los cuartos de ambas zonas se cruzarán para definir las posiciones del quinto al octavo lugares, entre las 10 selecciones que compiten.

Con información de La Nación (GDA)