“No puede caminar”: la situación de Leo Fernández y el plan de Peñarol para que llegue bien ante Platense

Enviado a Bogotá - Colombia

Tras el 1-1 ante Independiente Santa Fe de Colombia, todo parecía alegría para Peñarol por cumplir con el objetivo de traerse algo en su visita a Bogotá por la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, pero hay una situación que preocupa y es la condición sanitaria de Leonardo Fernández. "No puede caminar", le dijeron a Ovación fuentes auriengras sobre el 10 luego del duelo en El Camping.

Fernández llevó a cabo una gran acción en el minuto 85. A puro amagues logró meterse en el área y cuando iba a rematar al arco, Víctor Moreno se tiró con las dos piernas para llevarse puesto pelota y jugador. Ese fue el golpe que preocupa a todo Peñarol.

Por ese motivo el número 10 se retiró del escenario con visibles muestras de dolor, dificultad para caminar y una venda en la rodilla, lo que generó incertidumbre pensando en lo que se viene para el equipo de Diego Aguirre.

Este viernes Ovación averiguó con fuentes aurinegras cómo está Fernández y le confirmaron que el gran objetivo es que llegue de la mejor forma para el duelo ante Platense del jueves 16 de abril en el Estadio Campeón del Siglo (CDS), desde la hora 21:30, (ESPN y Disney+) por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

Bajo esa premisa, Fernández está descartado para el duelo del lunes 13 de abril ante Liverpool en el CDS, a partir de la hora 20:00, por la fecha 11 del Torneo Apertura. Con esto se busca darle descanso al 10 para que llegue bien ante el conjunto argentino por la Copa Libertadores.

Los números de Leonardo Fernández en la actual temporada

Leonardo Fernández y Emanuel Gularte en Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

Leonardo Fernández lleva disputados todos los encuentros de Peñarol en la temporada 2026: suma 12 partidos (uno por la Supercopa Uruguaya, 10 por el Torneo Apertura y uno por Copa Libertadores) donde marcó un gol y brindó cinco asistencias. En total acumula 1087 minutos entre todos esos juegos.

Ante Liverpool por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026 será el primer partido oficial en el año en que Fernández no estará presente en el elenco que dirige técnicamente Aguirre.

Cabe destacar que el Mirasol está obligado a ganarle al Negro de la Cuchilla con el afán de no perderle pisada al líder del primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026, Racing. La Escuelita de Sayago está en el cima del Torneo Apertura con 23 unidades, mientras que el Carbonero es su escolta con 22 puntos.

Racing tendrá acción por la fecha 11 del Torneo Apertura este domingo cuando visite a Wanderers en el Parque Viera, a partir de la hora 18:30.