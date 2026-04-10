Golpes, calambres y fatigas: el saldo de Peñarol tras jugar en la altura de Bogotá por Copa Libertadores

Enviado a Bogotá, Colombia

Peñarol hizo su estreno en el Grupo E de la Copa Libertadores con un empate 1-1 con Independiente Santa Fe este jueves en el Estadio Nemesio Camacho, más conocido como El Campín de Bogotá, donde el plantel aurinegro hizo un gran esfuerzo físico.

Es que los dirigidos por Diego Aguirre jugaron a 2.600 metros sobre el nivel del mar y eso, en algunos pasajes del encuentro, se sintió.

También hay que sumar que muchos momentos, el aurinegro tuvo que defender y correr mucho para hacerse de la pelota, pero también para intentar jugarla, algo que generó un importante desgaste ya desde la primera parte que el Carbonero terminó perdiendo 1-0 con un gol de Emanuel Olivera luego de un córner mal sancionado por el árbitro Jesús Valenzuela.

Con ese panorama, Peñarol se las ingenió para generar peligro, tuvo sus chances en la primera parte, no las aprovechó, y en el complemento el equipo llegó al empate con un golazo de Matías Arezo.

Parecía que los de Diego Aguirre seguían de largo, pero eso no ocurrió, algo que no quita el desgaste que hizo el Carbonero en Bogotá.

Como muestra de eso, Mauricio Lemos salió acalambrado y entre el cuerpo técnico y la sanidad decidieron sacarlo del campo de juego para no arriesgar una lesión. “Venía sintiendo un calambre, un golpe en el pie izquierdo y por un tema de precaución se tomó la decisión de sacarme. Si bien podía seguir, hay que entender también que tenemos varios partidos importantes por delante”, dijo el zaguero de 30 años en zona mixta tras el encuentro.

Por otra parte, en la interna Mirasol siguen de cerca el caso de Leonardo Fernández. El 10 aurinegro se retiró del escenario con visibles muestras de dolor, dificultad para caminar y una venda en la rodilla, lo que genera incertidumbre pensando en lo que se viene para el equipo de Diego Aguirre.

Leonardo Fernández en la jugada en la que se metió en el área y no le sancionaron un penal en Bogotá. Foto: EFE.

En zona mixta, Leo habló con los medios allí presentes, entre ellos Ovación, y dijo: “En la última jugada se tiró de una forma bastante desmedida el compañero del otro equipo, me rompió el zapato y la rodilla me quedó un poquito inestable pero no es nada”.

Según pudo saber Ovación en Bogotá, de momento no se prevén estudios médicos para el atacante, aunque se seguirá de cerca su evolución pensando en lo que se viene.

Pero además, hubo algunos jugadores que terminaron fatigados el partido frente a Independiente Santa Fe producto del esfuerzo físico como los casos de Franco Escobar, quien jugó los 90 minutos, y Luis Miguel Angulo, que fue sustituido en el complemento por el argentino Gastón Togni.

Franco Escobar en la disputa de balón ante Christian Mafla, en el partido entre Santa Fe y Peñarol, por la Copa Libertadores. Foto: AFP.

“Terminaron fatigados nomás. Ahora tienen que descansar y recuperar bien. No hay lesiones”, dijeron desde el club a Ovación una vez arribada la delegación aurinegra al Hotel Hilton Bogotá Corferias.

Cabe destacar también que al jugar en la altura, Peñarol implementó nuevamente un protocolo que se basa en la contratación de una empresa proveedora de oxígeno para no dejar ese detalle librado al azar, tal como lo había hecho en 2024 cuando le tocó visitar a The Strongest en La Paz, Bolivia.

A Colombia y junto a la delegación viajó el técnico en oxígeno Manuel Barrios, quien acompañó al plantel en todo momento, estadio incluido con tanques de oxígeno para los futbolistas.