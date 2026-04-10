Días, horarios, partidos, dónde verlos en vivo y los árbitros: así se jugará la fecha 11 del Torneo Apertura
La etapa comienza este viernes, tendrá como platos fuertes: Deportivo Maldonado vs Nacional en el Domingo Burgueño y el lunes Peñarol vs Liverpool en el Campeón del Siglo cierran la fecha.
Este viernes se abre la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 que ya ingresa en la recta final y en cada encuentro se juegan puntos muy importantes por las diferentes zonas de la tabla. Será la primera jornada que se dispute luego de que los equipos uruguayos hayan comenzado la competencia internacional, esto puede llevar a rotaciones de los diferentes planteles.
La etapa comienza este viernes con el partido entre Cerro Largo y Cerro en el Estadio Ubilla de Melo a las 20:00 horas.
Entre los encuentros destacados aparece Deportivo Maldonado y Nacional en el domingo burgueño en el este del país. El conjunto fernandino con la chance de seguir en la pelea por el Torneo Apertura ante el tricolor que llega tras el debut por copa libertadores en chile, con pocas horas de recuperación y con mas bajas que se suman a una importante lista de lesiones, Jorge bava deberá rearmar piezas para no seguir alejándose de lo mas alto de la tabla.
El líder del torneo, Racing Club de Montevideo, visitará a Wanderers en el Parque Viera buscando un triunfo que lo deje como único puntero a falta de muy poco para el final del campeonato.
El domingo en el Parque Artigas, Juventud y Progreso, los dos últimos equipos de la tabla se enfrentan en la búsqueda de volver a la senda del triunfo pero también preocupados por la permanencia. Además, los Pedrenses tuvieron actividad por Copa Sudamericana donde empataron 1 a 1 con Cienciano de Perú en el debut.
La etapa se cerrará con el siempre atractivo cruce entre Peñarol y Liverpool, el carbonero recibirá el lunes a las 20:00 horas al negriazul en el Campeón del Siglo. Los dirigidos por Diego Aguirre llegarán tras el debut por Copa Libertadores luego de un viaje largo a Colombia y donde el DT aurinegro también rotará el equipo inicial.
La fecha 11 al detalle:
Viernes 10
Cerro Largo vs Cerro
Estadio: Ubilla
Hora: 20:00
Árbitro: Felipe Vikonis.
Asistentes: Martín Soppi y Luis Lassaga.
Cuarto árbitro: Federico Modernell.
VAR: Andrés Cunha.
Sábado 11
Montevideo City Torque vs Albion
Estadio: Charrúa.
Hora: 10:00
Árbitro: Javier Feres.
Asistentes: Andrés Nievas y Javier Irazoqui.
Cuarto árbitro: Andrés Martínez.
VAR: Daniel Fedorczuk.
Defensor Sporting vs Boston River
Estadio: Luis Franzini.
Hora: 15:30
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Carlos Barreiro y Sebastián Schroeder
Cuarto árbitro: Lucas Andrade.
VAR: Antonio García.
Deportivo Maldonado vs Nacional
Estadio: Domingo Burgueño Miguel.
Hora: 19:00
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Agustín Berisso y Carlos Roca
Cuarto árbitro: Eduardo Varela.
VAR: Christian Ferreyra
Domingo 12
Central Español vs Danubio
Estadio: Parque Palermo.
Hora: 10:00
Árbitro: Pablo Silveira
Asistentes: Nicolás Tarán y Ernesto Hartwig
Cuarto árbitro: Leandro Lasso.
VAR: Diego Dunajec
Juventud vs Progreso
Estadio: Parque Artigas
Hora: 15:30
Árbitro: Esteban Guerra
Asistentes: Pablo Llarena y Federico Piccardo
Cuarto árbitro: Marcelo García.
VAR: Christian Ferreyra
Wanderers vs Racing
Estadio: Parque Viera.
Hora: 18:30
Árbitro: Bruno Sacarelo.
Asistentes: Sebastián Silvera y Juan Álvarez.
Cuarto árbitro: Anahí Fernández.
VAR: Yimmy Álvarez
Lunes 13
Peñarol vs Liverpool
Estadio: Campeón del Siglo.
Hora: 20:00
Árbitro: Andrés Matonte.
Asistentes: Horacio Ferreiro y Alberto Píriz.
Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez.
VAR: Antonio García
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