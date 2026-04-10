Días, horarios, partidos, dónde verlos en vivo y los árbitros: así se jugará la fecha 11 del Torneo Apertura

Este viernes se abre la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 que ya ingresa en la recta final y en cada encuentro se juegan puntos muy importantes por las diferentes zonas de la tabla. Será la primera jornada que se dispute luego de que los equipos uruguayos hayan comenzado la competencia internacional, esto puede llevar a rotaciones de los diferentes planteles.

La etapa comienza este viernes con el partido entre Cerro Largo y Cerro en el Estadio Ubilla de Melo a las 20:00 horas.

Entre los encuentros destacados aparece Deportivo Maldonado y Nacional en el domingo burgueño en el este del país. El conjunto fernandino con la chance de seguir en la pelea por el Torneo Apertura ante el tricolor que llega tras el debut por copa libertadores en chile, con pocas horas de recuperación y con mas bajas que se suman a una importante lista de lesiones, Jorge bava deberá rearmar piezas para no seguir alejándose de lo mas alto de la tabla.

El líder del torneo, Racing Club de Montevideo, visitará a Wanderers en el Parque Viera buscando un triunfo que lo deje como único puntero a falta de muy poco para el final del campeonato.

El domingo en el Parque Artigas, Juventud y Progreso, los dos últimos equipos de la tabla se enfrentan en la búsqueda de volver a la senda del triunfo pero también preocupados por la permanencia. Además, los Pedrenses tuvieron actividad por Copa Sudamericana donde empataron 1 a 1 con Cienciano de Perú en el debut.

La etapa se cerrará con el siempre atractivo cruce entre Peñarol y Liverpool, el carbonero recibirá el lunes a las 20:00 horas al negriazul en el Campeón del Siglo. Los dirigidos por Diego Aguirre llegarán tras el debut por Copa Libertadores luego de un viaje largo a Colombia y donde el DT aurinegro también rotará el equipo inicial.

Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

La fecha 11 al detalle:

Viernes 10

Cerro Largo vs Cerro

Estadio: Ubilla

Hora: 20:00

Árbitro: Felipe Vikonis.

Asistentes: Martín Soppi y Luis Lassaga.

Cuarto árbitro: Federico Modernell.

VAR: Andrés Cunha.

Sábado 11

Montevideo City Torque vs Albion

Estadio: Charrúa.

Hora: 10:00

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Andrés Nievas y Javier Irazoqui.

Cuarto árbitro: Andrés Martínez.

VAR: Daniel Fedorczuk.

Defensor Sporting vs Boston River

Estadio: Luis Franzini.

Hora: 15:30

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Carlos Barreiro y Sebastián Schroeder

Cuarto árbitro: Lucas Andrade.

VAR: Antonio García.

Deportivo Maldonado vs Nacional

Estadio: Domingo Burgueño Miguel.

Hora: 19:00

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Agustín Berisso y Carlos Roca

Cuarto árbitro: Eduardo Varela.

VAR: Christian Ferreyra

Domingo 12

Central Español vs Danubio

Estadio: Parque Palermo.

Hora: 10:00

Árbitro: Pablo Silveira

Asistentes: Nicolás Tarán y Ernesto Hartwig

Cuarto árbitro: Leandro Lasso.

VAR: Diego Dunajec

Juventud vs Progreso

Estadio: Parque Artigas

Hora: 15:30

Árbitro: Esteban Guerra

Asistentes: Pablo Llarena y Federico Piccardo

Cuarto árbitro: Marcelo García.

VAR: Christian Ferreyra

Wanderers vs Racing

Estadio: Parque Viera.

Hora: 18:30

Árbitro: Bruno Sacarelo.

Asistentes: Sebastián Silvera y Juan Álvarez.

Cuarto árbitro: Anahí Fernández.

VAR: Yimmy Álvarez

Lunes 13

Peñarol vs Liverpool

Estadio: Campeón del Siglo.

Hora: 20:00

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Alberto Píriz.

Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez.

VAR: Antonio García