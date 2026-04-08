Árbitros confirmados para la fecha 11 del Torneo Apertura: Javier Burgos y Leodán González no fueron designados

En las últimas horas se comunicó la designación oficial de los árbitros para la fecha 11 del Torneo Apertura, donde las ausencias de algunos nombres llamaron la atención.

Javier Burgos fue el juez principal de Nacional ante Central Español y Leodán González estuvo a cargo del VAR en una noche marcada por los reclamos del tricolor y no aparecen designados para arbitrar en esta nueva etapa del fútbol uruguayo.

En ese encuentro, el equipo arbitral mantuvo su postura en las jugadas polémicas. Desde la cabina se entendió que en la primera acción donde reclamaron penal, el delantero exagera el contacto, mientras que en la segunda donde se pedía lo mismo, se consideró que el impacto en el brazo se dio en una zona reglamentaria.

Días después, la AUF difundió los audios y videos respaldando las decisiones tomadas en cancha. A pesar de ese apoyo institucional, la ausencia de ambos árbitros en esta fecha llamó la atención ya que habitualmente son designados.

Cabe destacar que tanto Burgos como González se encuentran en Venezuela cumpliendo funciones internacionales. El martes participaron en el encuentro entre Deportivo La Guaira y Fluminense por Copa Libertadores, uno como árbitro central y el otro en el VAR y permanecerán allí para volver a trabajar este jueves en el cruce entre Carabobo y Red Bull Bragantino por Copa Sudamericana.

Esta situación también se repite con otros integrantes del equipo arbitral uruguayo con actividad internacional. Por ejemplo, Hernán Heras, que también tuvo participación en esos compromisos de copa, tampoco figura en las designaciones locales para el fin de semana.

Leodán González, el árbitro del Progreso vs. Liverpool. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Hay mas ausentes, tras una jornada polémica, Santiago Motta y Jonathan Fuentes, quienes estuvieron en Liverpool vs Deportivo Maldonado del domingo y entendieron que la agresión de Hernán Menosse a Ruben Bentancourt no era tarjeta roja, tampoco fueron incluidos para la fecha 11.

Anahí Fernández que arbitró Progreso ante Peñarol no fue designada como principal para esta etapa.

La fecha tendrá varios encuentros atractivos, entre los que sobresale la visita de Nacional a Deportivo Maldonado el sábado a las 19:00 en el estadio Domingo Burgueño Miguel, con arbitraje de Gustavo Tejera y Christian Ferreyra en el VAR.

Racing, el líder del torneo, visita a Wanderers en el Parque Viera con Bruno Sacarelo como el encargado de impartir justicia.

Por su parte, Peñarol recibirá a Liverpool en el Campeón del Siglo con Andrés Matonte como juez principal y Antonio García en el VAR.

Andrés Matonte. Foto: Leonardo Mainé.

Viernes 10

Cerro Largo vs Cerro

Estadio: Ubilla

Hora: 20:00

Árbitro: Felipe Vikonis.

Asistentes: Martín Soppi y Luis Lassaga.

Cuarto árbitro: Federico Modernell.

VAR: Andrés Cunha.

Sábado 11

Montevideo City Torque vs Albion

Estadio: Charrúa.

Hora: 10:00

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Andrés Nievas y Javier Irazoqui.

Cuarto árbitro: Andrés Martínez.

VAR: Daniel Fedorczuk.

Defensor Sporting vs Boston River

Estadio: Luis Franzini.

Hora: 15:30

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Carlos Barreiro y Sebastián Schroeder

Cuarto árbitro: Lucas Andrade.

VAR: Antonio García.

Deportivo Maldonado vs Nacional

Estadio: Domingo Burgueño Miguel.

Hora: 19:00

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Agustín Berisso y Carlos Roca

Cuarto árbitro: Eduardo Varela.

VAR: Christian Ferreyra

Domingo 12

Central Español vs Danubio

Estadio: Parque Palermo.

Hora: 10:00

Árbitro: Pablo Silveira

Asistentes: Nicolás Tarán y Ernesto Hartwig

Cuarto árbitro: Leandro Lasso.

VAR: Diego Dunajec

Juventud vs Progreso

Estadio: Parque Artigas

Hora: 15:30

Árbitro: Esteban Guerra

Asistentes: Pablo Llarena y Federico Piccardo

Cuarto árbitro: Marcelo García.

VAR: Christian Ferreyra

Wanderers vs Racing

Estadio: Parque Viera.

Hora: 18:30

Árbitro: Bruno Sacarelo.

Asistentes: Sebastián Silvera y Juan Álvarez.

Cuarto árbitro: Anahí Fernández.

VAR: Yimmy Álvarez

Lunes 13

Peñarol vs Liverpool

Estadio: Campeón del Siglo,

Hora: 20:00

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Alberto Píriz.

Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez.

VAR: Antonio García