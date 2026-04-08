Diego Aguirre con Ovación: "Volvimos a ganarnos el respeto de América y vamos a dar batalla en la Libertadores"

Enviado a Bogotá, Colombia

La relación entre Diego Aguirre y la Copa Libertadores es más que especial y no hace falta dar muchas explicaciones. El entrenador transmite su pasado como jugador y sus vivencias como técnico y contagia. De eso no hay dudas. Ahora, en la previa a un nuevo comienzo de fase de grupos para Peñarol, la Fiera renovó la ilusión y quiere dar batalla otra vez.

Bajo el mando el director técnico de 60 años, el Carbonero llegó ala final en 2011, a semis en 2024 —fue eliminado por el campeón Botafogo—y un año después quedó por el camino en octavos tras caer en la serie con Racing de Avellaneda.

Ahora, en Bogotá y ultimando detalles para el juego de este jueves frente a Independiente Santa Fe (23:00 horas de Uruguay por ESPN y Disney+) en El Campín, Aguirre habló con Ovación y contó cómo llega el plantel, cuánto complicó en la planificación el tema de las lesiones, desde cuándo está pensando en esta edición, qué significa la Copa Libertadores para él y del sueño que tiene pendiente.

¿Cómo vivís estas horas previas al debut en Copa Libertadores?

Todos los años renovamos la ilusión. Esa es la realidad. Tenemos muchas expectativas porque es algo que lo sentimos así, al menos desde que volví al club me he encargado de que lo transformemos en un objetivo y en una cosa posible, porque más allá de la dificultad, generar esa ilusión esta bueno.

¿La Copa es como una cuestión de Estado en Peñarol?

Ya la tomamos como no ir más a pasear. Cambiamos eso por el ir a sentirnos protagonistas. Esa es la verdad. Si vos me preguntás: ‘¿vamos a ganar la Copa?’ Es imposible decírtelo, pero por lo menos queremos sentir que es posible.

¿Cuánto hace que pensás en esta Libertadores?

Desde el año pasado cuando quedamos afuera con Racing. Te juro. Al otro día ya empecé a pensar en la próxima. Creéme que es como una cosa muy especial, que también sé que es difícil y que genero un riesgo porque genero una ilusión y de repente te podés llevar un golpe, pero es así. Prefiero tener esa energía y ese objetivo a no asumir responsabilidad ninguna. Como hace 10 años que no pasamos la fase no pasa nada. No, no es así.

¿Qué cosas aprendiste en estas últimas dos copas como técnico?

Yo lo que aprendí como entrenador no lo sé. Yo lo que sé es que Peñarol volvió a competir. Volvimos a ganarnos un respeto del resto de América. Antes nos querían como rivales y ahora no nos quieren más como rivales. Es es algo que yo siento.

¿Te reprochás alguna decisión que tomaste en partidos de copa?

No porque aprendés siempre. Son detalles. La razón te la da una circunstancia, una pelota en el palo, una roja, un penal de VAR. O la no razón. No me persigo mucho porque hago todo desde la honestidad de querer hacer lo mejor para el club. Hay cosas que hice y que las volvería a hacer. Pasa que todo el mundo opina, pero yo no me creo nada cuando me dicen que están bien hechos los cambios ni tampoco me quedo con lo que dicen cuando están mal hechos. Yo hago lo que me parece mejor y listo.

Diego Aguirre en entrevista con Ovación en Bogotá. Foto: Enrique Arrillaga.

¿Cómo llega Peñarol al partido con Santa Fe desde lo futbolístico?

Yo creo que estamos bien y hay una activación del modo copa que nos hace, desde mi punto de vista, llegar bien.

¿Cómo ves al plantel para afrontar este desafío?

Estamos bien porque nos ponemos como objetivo esto. Cuando nosotros hablamos con los jugadores se lo dejamos bien en claro: ‘muchachos hay que prepararse para jugar esta instancia. Tenemos que sí o sí pasar la fase’, dijimos. Nos cargamos con esa responsabilidad. No es que vamos a ver qué pasa. Eso no. No importa el rumbo porque es muy duro el grupo, pero el primer paso es pasar la fase. Y no como único paso, pero sí es el primero. Vos no podés pensar en semis si ni aún estas en octavos. Pero nos ponemos el objetivo de en esta primera parte pasar la fase y después empieza otra historia.

¿Cuánto de complicó el tema de las lesiones en la planificación?

Complicó, obvio. Fue inesperado, tuvimos situaciones de jugadores perdidos. Perdimos la pareja de zagueros que jugó contra Racing el año pasado como Gularte y Herrera, por ejemplo. Pero no hay que lamentarse, hay que superar las dificultades. No es una excusa porque hay que seguir igual.

¿Ese tema puede influir en lo futbolístico?

La verdad que no hemos encontrado una continuidad. Entre la presión con la que se empezó el año jugando clásicos, con la obligación que tenés siempre y con todas esas dificultades (las lesiones), no pudimos por ahí afianzar un equipo más allá de que de a poquito vamos lográndolo. Vamos adaptándonos y utilizando los recursos que tenemos. Hay cosas que son accidentales, que son fortuitas y que hay que tomarlas como parte de esto.

¿Cuánto pesó ganar dos clásicos en el inicio del año?

Fue importante porque lo precisábamos y creo que nos sumó en confianza. Hubiera sido duro haberlos perdido porque te queda esa marca que es fea, pero por suerte pudimos, a pesar de las dificultados con las que enfrentamos estos primeros tres meses del año, lograr esos pequeños objetivos que sumaron, sin lugar a dudas.

¿Armaste un plantel pensando en ser campeón uruguayo o en hacer historia en la Copa Libertadores?

En tener un buen año.

¿Y qué es un buen año?

Un buen año es salir campeón uruguayo y algo más. Ese algo más no sé lo que va a ser, pero tiene que ver con la copa, no hay otra cosa. Son las dos cosas en las que me focalizo.

Diego Aguirre en Bogotá con Peñarol. Foto: Enrique Arrillaga.

¿Cómo planificaste el partido con Santa Fe y desde cuándo lo estás planificando?

Tuvimos la suerte de haber tomado un vuelo directo y en ese sentido estamos bien. Después las adversidades de la altura y demás, son cosas que tenemos que enfrentar. Lo estoy planificando hace bastante. No puedo no estar pensando en cosas que van a pasar. Al otro día del sorteo (viernes 19 de marzo) nos pusimos a planificar y analizar todo lo referente a la copa, pero obviamente primero lo primero.

¿Qué cosas te preocupan o te ocupan de Santa Fe?

Los tres son muy buenos rivales. Jugar en Colombia y con altura no es fácil. Nosotros nos preparamos para hacer un buen partido, para traernos algo, porque realmente son difíciles estos partidos. Lo más probable es que nosotros hagamos un buen partido, más allá de las virtudes o defectos de los rivales.

¿Con qué te volvés contento de Colombia?

Me vuelvo muy contento ganando y me vuelvo bien empatando.

¿Cómo intenta un entrenador combatir y darle pelea desde su rol al hecho de enfrentar a equipos con grandes inversiones?

Históricamente ha sido así. El fútbol uruguayo ha competido siempre contra equipos más fuertes económicamente. Y es una dificultad, pero a su vez es una motivación extra y es un rol que nos cae bien a nosotros los uruguayos. Siempre ha sido así. Históricamente le hemos ganando a los más poderosos. Para ganar algo tenés que ganarles a los poderosos. Cada vez que el fútbol ganó algo, fue así: contra un poderoso y sin ser favorito.

Y eso vos lo has vivido…

Lo he vivido en este ciclo porque si vos analizás, hay equipos más poderosos a los que les hemos ganado y a algunos eliminamos. Otros no. Pero le ganamos a equipos muy fuertes como Rosario Central que era campeón de Argentina, a Atlético Mineiro, a Botafogo, a Flamengo que lo eliminamos y a Racing de Avellaneda, clubes que son fuertísimos.

¿Te consideras un técnico motivador en este tipo de torneos?

No sé si motivador porque no me autopercibo así, pero sí considero como que hay una linda energía, una energía especial, algo por lo que me siento como protagonista por las cosas que me pasaron. Yo no me puedo desligar de mi historia con la Copa porque te mentiría. Es algo muy fuerte para mí.

Diego Aguirre con Peñarol en Bogotá. Foto: Enrique Arrillaga.

Y eso el jugador lo percibe y lo sabe, ¿no?

Lo sabe porque fue algo impresionante e histórico que quedó para el mejor de los recuerdos. Yo no hablo de eso, pero está ahí.

¿Qué significa la Copa Libertadores para Diego Aguirre?

Que es el torneo más lindo del mundo para jugarlo, para ganarlo. Es algo tremendo, increíble y que lo lindo es que cada vez despierta más pasión. Con los años se ha transformado en un objetivo tremendo para el club y para la gente porque se genera mucha ilusión. Sabemos que es difícil, pero vamos a intentar dar batalla.

¿Cuál es tu mejor recuerdo en la Libertadores como técnico?

Y cuando llegás a una final es más que llegar a semis. En el 2011 llegamos a la final. El partido con Santos en el Centenario fue algo tremendo, pero también tiene un significado muy especial, pero muy especial, el partido en el que eliminamos a Flamengo en cuartos de final. Son por ahí los momentos más fuertes como entrenador porque fuimos protagonistas. Me acuerdo de los comentarios y títulos de la prensa extranjera: un grande de América vuelve a estar en la pelea. Son cosas que te mueven.

Como jugador el momento más épico fue el gol para ser campeón en 1987, pero ¿cuántas veces te aparece esa imagen en y cabeza?

No puedo sacarla de mi vida esa imagen porque no es que yo quiera, pero permanentemente hay alguien que me hace un comentario sobre eso, viste cómo es la hinchada con gente de todas las edades que te lo recuerda. Es como parte de mi identidad ese gol.

Y está relacionado eso a tu etapa como entrenador, ¿no?

Imagínate… Pero, así como eso fue algo para toda la vida, yo puedo decir que con ese gol y como jugador me tocó la “Gloria Eterna” como dicen actualmente. Ahora me fascinaría poder lograrlo como entrenador, pero tampoco quiero generar una ilusión fuera de lo normal. Sé que es muy difícil, pero vamos a dar batalla.

Hace poco dijiste que esta Copa Libertadores podría ser la última para vos, ¿por qué?

Porque me lo tengo que tomar así, porque esto es año a año. Hoy es esto. No sabés si vas a tener otra oportunidad. Lo veo así. No puedo ver más allá de esto.

¿Qué tiene, a tu entender, este Peñarol para pelear o llegar lejos en la Copa?

Eso te lo voy a responder después que pasen los partidos. Todavía no puedo decirte algo. Qué tiene este Peñarol lo tenemos que demostrar en los partidos

¿Qué le decís al hincha de Peñarol que está expectante por este nuevo comienzo en la Copa Libertadores?

Que estamos en el mismo barco, que nos apoyen como siempre porque nosotros lo vamos a dar todo. Que estemos juntos y que soñemos.