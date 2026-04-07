Se fijó la fecha 12 del Apertura; Liverpool ante Nacional en el Centenario y Peñarol jugará nuevamente un lunes
La Mesa Ejecutiva comunicó los detalles de la décima segunda etapa del Torneo Apertura que tendrá como plato fuerte el cruce entre negriazules y tricolores en el Estadio Centenario.
El Torneo Apertura entró en zona de definición y en cada fecha se jugarán puntos muy importantes pensando en las distintas zonas de la tabla. La fecha 12 ya tiene confirmados los detalles donde el plato fuerte estará en Liverpool y Nacional que finalmente se jugará en el Estadio Centenario.
El negriazul en esta temporada 2026 llegó a un acuerdo con Wandereres para oficiar de local en el Parque Viera debido a las obras en la creación de su nuevo Estadio Belvedere.
El motivo de moverse al Centenario para enfrentar a Nacional no es por los malos resultados que llevaron a la renuncia de Camilo Speranza, sino que el recinto Bohemio será sembrado y por ende no podrá tener actividad oficial.
Por su parte, Peñarol al igual que en la fecha 11, será el último en jugar cerrando la etapa ante Juventud el lunes 20 de abril a las 20:30 horas en el Campeón del Siglo.
Por la zona baja y pensando en la permanencia, se destaca el encuentro entre Progreso y Wanderers, el sábado 18 en el Parque Paladino a las 13:00 horas.
Posteriormente, el líder del Torneo Apertura, el Racing Club de Montevideo recibe en el Parque Roberto a Defensor Sporting el mismo sábado a las 16:00 horas.
Cabe destacar que debido al sembrado en el Parque Viera, Wanderers tampoco podrá ser local en su estadio ante Peñarol en la continuidad del torneo cuando le toque enfrentarlo en la fecha 13.
Detalles de la fecha 12:
Viernes 17
Albion vs Central Español
Estadio: Franzini
Hora: 20:00
Sábado 18
Progreso vs Wanderers
Estadio: Paladino
Hora: 13:00
Racing vs Defensor Sporting
Estadio: Roberto
Hora: 16:00
Domingo 19
Cerro vs Montevideo City Torque
Estadio: Tróccoli
Hora: 10:00
Danubio vs Deportivo Maldonado
Estadio: Mincheff de Lazaroff
Hora: 16:00
Liverpool vs Nacional
Estadio: Centenario
Hora: 19:30
Lunes 20
Boston River vs Cerro Largo
Estadio: Campeones Olimpicos
Hora: 17:00
Peñarol vs Juventud
Estadio: Campeón del Siglo
Hora: 20:30
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