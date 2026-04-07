Se fijó la fecha 12 del Apertura; Liverpool ante Nacional en el Centenario y Peñarol jugará nuevamente un lunes

El Torneo Apertura entró en zona de definición y en cada fecha se jugarán puntos muy importantes pensando en las distintas zonas de la tabla. La fecha 12 ya tiene confirmados los detalles donde el plato fuerte estará en Liverpool y Nacional que finalmente se jugará en el Estadio Centenario.

El negriazul en esta temporada 2026 llegó a un acuerdo con Wandereres para oficiar de local en el Parque Viera debido a las obras en la creación de su nuevo Estadio Belvedere.

El motivo de moverse al Centenario para enfrentar a Nacional no es por los malos resultados que llevaron a la renuncia de Camilo Speranza, sino que el recinto Bohemio será sembrado y por ende no podrá tener actividad oficial.

Por su parte, Peñarol al igual que en la fecha 11, será el último en jugar cerrando la etapa ante Juventud el lunes 20 de abril a las 20:30 horas en el Campeón del Siglo.

Por la zona baja y pensando en la permanencia, se destaca el encuentro entre Progreso y Wanderers, el sábado 18 en el Parque Paladino a las 13:00 horas.

Posteriormente, el líder del Torneo Apertura, el Racing Club de Montevideo recibe en el Parque Roberto a Defensor Sporting el mismo sábado a las 16:00 horas.

Cabe destacar que debido al sembrado en el Parque Viera, Wanderers tampoco podrá ser local en su estadio ante Peñarol en la continuidad del torneo cuando le toque enfrentarlo en la fecha 13.

Tribuna Obdulio Varela del Parque Viera. Foto: Wanderers.

Detalles de la fecha 12:

Viernes 17

Albion vs Central Español

Estadio: Franzini

Hora: 20:00

Sábado 18

Progreso vs Wanderers

Estadio: Paladino

Hora: 13:00

Racing vs Defensor Sporting

Estadio: Roberto

Hora: 16:00

Domingo 19

Cerro vs Montevideo City Torque

Estadio: Tróccoli

Hora: 10:00

Danubio vs Deportivo Maldonado

Estadio: Mincheff de Lazaroff

Hora: 16:00

Liverpool vs Nacional

Estadio: Centenario

Hora: 19:30

Lunes 20

Boston River vs Cerro Largo

Estadio: Campeones Olimpicos

Hora: 17:00

Peñarol vs Juventud

Estadio: Campeón del Siglo

Hora: 20:30