Diego Scotti fue reelecto presidente de la Mutual de Futbolistas para el período 2026-2030

Diego Scotti fue reelecto presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y encabezará la conducción del sindicato de jugadores en el período 2026–2030, tras imponerse en las elecciones realizadas este lunes en Montevideo. Cabe aclarar que no tuvo rival que que se presentó una lista única.

El acto eleccionario, convocado por la Comisión Directiva de la MUFP de acuerdo a lo establecido en sus estatutos, se desarrolló entre las 10:00 y las 18:00 horas en la sede social de la avenida General Rivera 2392, donde los socios eligieron a las nuevas autoridades para integrar la Comisión Directiva y la Comisión Fiscal.

Una vez finalizada la votación, la institución comunicó oficialmente el triunfo de la lista liderada por el exfutbolista, que asumirá la conducción en el próximo período. Desde la Mutual destacaron la participación de socios activos y honorarios, subrayando que la jornada “fortalece la vida institucional”.

El nuevo ejecutivo asumirá con una agenda centrada en la defensa de los derechos e intereses de los futbolistas, según expresó el propio sindicato en su comunicado oficial. De esta manera, la MUFP inicia un nuevo ciclo dirigencial que se extenderá hasta 2030.

La lista electa —presentada bajo el lema “Más que un gremio, más mutual 2018”— estuvo integrada por los siguientes candidatos: para la Comisión Directiva, Diego Scotti, Mitchell Duarte, Sergio Pérez, Maximiliano Russo, Gonzalo Sena, Fabricio Santos, Andrés Ravecca, Alejandro Villoldo, Martín González, Andrés Barboza, Sebastián Britos, Lucas Rodríguez, Matías Soto y Damián Frascarelli; mientras que la Comisión Fiscal la conformaron Ernesto Hernández, Alberto Eirardi, Federico Rodríguez, Pablo Pírez, José Varela y Facundo Tealde.