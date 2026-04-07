Camilo Speranza renunció en Liverpool, luego de cinco partidos sin ganar puso el cargo a disposición

Camilo Speranza puso el cargo a disposición y dejará de ser el entrenador de Liverpool. Luego de la derrota ante Deportivo Maldonado, el negriazul llegó a cinco partidos sin poder ganar lo que generó un clima tenso con los hinchas que se lo hicieron saber al final del partido.

Speranza dirigió 10 partidos en el Campeonato Uruguayo donde ganó tres, perdió 3 y empató cuatro. Además quedó afuera de la Copa Libertadores en la fase previa ante Independiente Medellín de Colombia.

El técnico había llegado para conducir la temporada 2026, que tenía en un principio el desafío de la doble competencia.

Comenzó el año con la Copa de la Liga, un torneo amistoso en plena pretemporada donde la mayoría de los equipos utilizaron juveniles o suplentes. En este caso Liverpool quedó afuera en el primer partido que disputó al perder con Albion dos a cero.

El Torneo Apertura lo comenzó con victoria justamente ante Albion pero esta vez de manera oficial. Luego tendría dos derrotas consecutivas, una ante Defensor en el ámbito local y en la fase previa de Copa Libertadores donde fue derrotado en el Parque Viera ante Independiente Medellin. Posteriormente en el partido de vuelta, igualaron sin goles en Colombia y de esta manera la actividad internacional se dilapidó rápidamente.

Enfocado nuevamente con la totalidad del plantel en el torneo local, Liverpool consiguió dos victorias consecutivas que parecían encausar la gestión de Speranza.

Sin embargo llegaría la actual racha de cinco partidos sin conocer la victoria, dos derrotas y tres empates, que llevaron a este desenlace que lo deja sin entrenador al negriazul en 10 fechas disputadas.

Otro equipo que se queda sin director técnico en el fútbol uruguayo después de la décima fecha, se suma a los nombres de Diego Monarriz en Danubio y Sebastián Méndez en Juventud que fueron despedidos en las últimas horas.

Ya son seis entrenadores que dejaron sus clubes en 10 fechas el Torneo Apertura:

Jadson Viera - Nacional

Nelson Abeijón- Cerro

Israel Damonte - Boston River

Sebastian Mendez - Juventud

Diego Monarriz - Danubio

Camilo Speranza - Liverpool