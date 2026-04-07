El motivo por el que Ignacio Ruglio no viajó con la delegación de Peñarol para el estreno en Copa Libertadores
El presidente aurinegro tenía previsto subirse al avión este martes para volar hacia Colombia junto a los jugadores y el cuerpo técnico pero finalmente no lo hizo por un motivo especial.
Enviado a Bogotá, Colombia
Peñarol se instaló en Bogotá, donde este jueves tendrá su estreno en el Grupo E de la Copa Libertadores enfrentando a Independiente Santa Fe desde la hora 23:00 de Uruguay (ESPN y Disney+) en un partido sobre el que hay muchas expectativas en filas aurinegras.
Así lo expresó Diego Aguirre previo al viaje de la delegación aurinegra hacia la capital colombiana y así lo sienten los jugadores, que viajaron en un clima de suma tranquilidad tras la victoria del sábado frente a Progreso por 2 a 0 en el Estadio Centenario.
Este martes por la mañana viajó la delegación que además de jugadores y cuerpo técnico tuvo a varios consejeros como Eduardo Zaidensztat, Marcelo Solomita, Jorge Nirenberg, Nicolás Ghizzo y José Luis Bringa, mientras que Claudio Rivas y Julio Trostchansky tienen previsto unirse al grupo en Bogotá.
Pero hubo un hecho que llamó la atención en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y fue la ausencia del presidente Ignacio Ruglio, quien en principio iba a viajar junto a la delegación y finalmente no lo hizo.
La razón por la que el titular Mirasol no acompañó este martes al plantel y a los consejeros que viajaron tiene que ver con temas organizativos y de seguridad de cara al partido del jueves 16 de abril frente a Platense en el Estadio Campeón del Siglo por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.
¿Viajará Ruglio a Bogotá? En diálogo con Ovación, el presidente de Peñarol expresó: “No lo tengo muy claro aún. Tengo un vuelo directo el jueves mismo y otro con una escala por si voy pero realmente no lo tengo claro. Hoy martes y mañana miércoles tenemos reuniones importantes en el Ministerio del Interior y si queda todo encaminado, me voy el jueves”.
“Las reuniones con el Ministerio del Interior son por las 3 o 4 mil personas que van a venir de Platense al Campeón del Siglo. Tenemos que ver cómo las vamos a movilizar, cómo las vamos a hacer entrar y salir del estadio, todo eso. Nos jugamos mucho ahí y necesito estar en eso sí o sí”, explicó el presidente Carbonero.
Cabe recordar que tanto para el partido del jueves 16 de abril en el Estadio Campeón del Siglo como para el del jueves 7 de mayo en Vicente López, las directivas de Peñarol y Platense llegaron a un acuerdo en el que los visitantes tendrán a disposición 5.500 entradas para estos encuentros por lo que se deberá desplegar un gran operativo de seguridad en Montevideo y por supuesto en Buenos Aires.
“Ellos (Platense) calculan que van a venir entre 3 y 4 mil hinchas. Ojalá vengan más porque van a tener toda la tribuna. Y a nosotros allá nos darán 5.500 entradas”, cerró diciendo Ruglio.
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