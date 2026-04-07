El motivo por el que Ignacio Ruglio no viajó con la delegación de Peñarol para el estreno en Copa Libertadores

Enviado a Bogotá, Colombia

Peñarol se instaló en Bogotá, donde este jueves tendrá su estreno en el Grupo E de la Copa Libertadores enfrentando a Independiente Santa Fe desde la hora 23:00 de Uruguay (ESPN y Disney+) en un partido sobre el que hay muchas expectativas en filas aurinegras.

Así lo expresó Diego Aguirre previo al viaje de la delegación aurinegra hacia la capital colombiana y así lo sienten los jugadores, que viajaron en un clima de suma tranquilidad tras la victoria del sábado frente a Progreso por 2 a 0 en el Estadio Centenario.

Este martes por la mañana viajó la delegación que además de jugadores y cuerpo técnico tuvo a varios consejeros como Eduardo Zaidensztat, Marcelo Solomita, Jorge Nirenberg, Nicolás Ghizzo y José Luis Bringa, mientras que Claudio Rivas y Julio Trostchansky tienen previsto unirse al grupo en Bogotá.

Pero hubo un hecho que llamó la atención en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y fue la ausencia del presidente Ignacio Ruglio, quien en principio iba a viajar junto a la delegación y finalmente no lo hizo.

La razón por la que el titular Mirasol no acompañó este martes al plantel y a los consejeros que viajaron tiene que ver con temas organizativos y de seguridad de cara al partido del jueves 16 de abril frente a Platense en el Estadio Campeón del Siglo por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

¿Viajará Ruglio a Bogotá? En diálogo con Ovación, el presidente de Peñarol expresó: “No lo tengo muy claro aún. Tengo un vuelo directo el jueves mismo y otro con una escala por si voy pero realmente no lo tengo claro. Hoy martes y mañana miércoles tenemos reuniones importantes en el Ministerio del Interior y si queda todo encaminado, me voy el jueves”.

“Las reuniones con el Ministerio del Interior son por las 3 o 4 mil personas que van a venir de Platense al Campeón del Siglo. Tenemos que ver cómo las vamos a movilizar, cómo las vamos a hacer entrar y salir del estadio, todo eso. Nos jugamos mucho ahí y necesito estar en eso sí o sí”, explicó el presidente Carbonero.

Cabe recordar que tanto para el partido del jueves 16 de abril en el Estadio Campeón del Siglo como para el del jueves 7 de mayo en Vicente López, las directivas de Peñarol y Platense llegaron a un acuerdo en el que los visitantes tendrán a disposición 5.500 entradas para estos encuentros por lo que se deberá desplegar un gran operativo de seguridad en Montevideo y por supuesto en Buenos Aires.

“Ellos (Platense) calculan que van a venir entre 3 y 4 mil hinchas. Ojalá vengan más porque van a tener toda la tribuna. Y a nosotros allá nos darán 5.500 entradas”, cerró diciendo Ruglio.