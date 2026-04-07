Clima tenso en Corinthians: la barra apretó a los jugadores por malos resultados previo al debut por Libertadores

Corinthians llegará al cruce ante Peñarol por la Copa Libertadores en medio de un clima explosivo puertas adentro. En la previa al viaje a Argentina para enfrentar a Platense por el grupo E de la Copa Conmebol Libertadores, la hinchada del club paulista increpó al plantel en la puerta del predio, en una escena cargada de insultos y amenazas que quedó registrada en videos que se hicieron virales en redes sociales.

Los principales apuntados fueron Raniele, Kaio César y Charles, quienes recibieron el mayor nivel de hostilidad por parte de los hinchas. “¿Te pensás que somos tarados? ¿Estás jodiendo? Estás en Corinthians. Acá hay que jugar al fútbol”, le gritaron a Raniele, que escuchó en silencio. Charles también fue increpado cuando intentó evitar el cruce saliendo por otra puerta, lo que encendió aún más a la torcida.

El delantero fue uno de los blancos más castigados: los hinchas le recriminaron su bajo rendimiento —apenas un gol en el último año— y lo despidieron con amenazas directas, reflejo del fuerte malestar con el presente del equipo.

La situación se da en un contexto de cambios recientes: tras la salida de Dorival Júnior, el equipo ahora es dirigido por Fernando Diniz, quien tendrá su estreno oficial en la Libertadores en un momento de máxima tensión interna.

Aunque aparece como uno de los principales candidatos a pelear por la calsificación en el grupo E, Corinthians llega al debut por Copa en medio de una crisis interna que genera incertidumbre y preocupación en los hinchas, sobre todo por la inversión que ha hecho el club en contratos millonarios como los de Memphis Depay y Jesse Lingard, futbolistas de trayectoria europea.

"ACABOU AS IDEIA COM VOCÊS"

Charles sendo cobrado fortemente na saída do CT!#Corinthians pic.twitter.com/TtXh71ZmPE — Identidade Corinthiana (@IDCorinthiana) April 6, 2026

Dorival Junior fue despedido

A pocos días de su estreno en la Copa Libertadores 2026, el Corinthians sacudió su estructura deportiva con la destitución de Dorival Júnior, en una decisión que impacta directamente en Peñarol, su rival en la fase de grupos.

El despido se produjo luego de la derrota 1-0 como local frente a Internacional de Porto Alegre, resultado que profundizó el mal momento del “Timão”, que acumula nueve encuentros consecutivos sin victorias en el Brasileirão. Actualmente, el equipo paulista se ubica en la parte baja de la tabla, apenas por encima de la zona de descenso.

La medida marca un giro brusco en un proceso que había comenzado con expectativas altas. El entrenador había llegado en 2025 y logró títulos importantes como la Copa de Brasil y la Supercopa, pero el flojo arranque en la temporada 2026 terminó por desgastar su continuidad.