Confirmado: Gustavo Tejera será el árbitro uruguayo en el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México 2026

Este jueves se dio a conocer la lista de árbitros que irán al Mundial en Estados Unidos, Canadá y México 2026. Entre ellos, está el uruguayo Gustavo Tejera que será el árbitro de campo que va a representar a Uruguay en la máxima cita del fútbol de selecciones que organiza la FIFA.

No será el único que viajará a la Copa del Mundo en América del Norte, ya que irán los jueces de línea Nicolás Tarán y Carlos Barreiro, mientras que en el VAR viajarán Leodan González y Antonio García.

A nivel de finales, Tejera viene de ser el encargado de arbitrar la de la vuelta por la Recopa Sudamericana donde Lanús hizo historia, ya que se consagró campeón al derrotar en el alargue por 3-2 a Flamengo en el Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

Ya si lo llevamos al plano local, fue el juez de la final decisiva entre Nacional y Peñarol del pasado 30 de noviembre por la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central. En esa oportunidad el conjunto tricolor superó 1-0 al Mirasol gracias a un gol en el alargue de Christian Ebere en el minuto 114.

Sus números en la actual temporada

El árbitro Gustavo Tejera y Mauro Goicoechea, arquero de Danubio. Foto: Estefanía Leal.

En la actual temporada Gustavo Tejera lleva dirigidos un total de 11 partidos: seis fueron por el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026, dos por Copa Libertadores, uno por el repechaje al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, uno por la Saudí Pro League y el otro por la final de la Recopa Sudamericana.

De esta manera, Tejera, de 38 años, dirigirá su primera Copa del Mundo de la FIFA y representará al arbitraje uruguayo en la cita mundialista.

Nicolás Tarán dirigirá su tercer Mundial

El árbitro Nicolás Tarán. Foto: Estefanía Leal

Nicolás Tarán puede decirse que tiene experiencia a la hora de ir a los Mundiales, ya que el juez de línea estuvo en dos y ahora contará con uno más: el de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La primera Copa del Mundo que arbitró de Tarán, de 45 años, fue en Rusia 2018 —certamen en el que la selección de Uruguay, que era dirigida por Oscar Washington Tabárez, quedó quinta— y luego tuvo su segunda experiencia en Qatar 2022.

En esa misma línea, Tarán contará con su tercer Mundial en su carrera y será en América del Norte, que tendrá por primera vez en su historia 48 selecciones participantes.

Otro que tiene experiencia en Mundial es Leodan González, ya que en Qatar 2022 trabajó como VAR. En ese sentido, son debutantes en Mundiales Tejera, el asistente Carlos Barreiro y en el VAR Antonio García.