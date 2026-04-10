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Agenda Deportiva del 10 de abril de 2026

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10/04/2026, 04:00
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Juliana Viera, Pamela González y Belén Aquino en el partido entre Paraguay y Uruguay por Liga de Naciones de fútbol femenino.
Juliana Viera, Pamela González y Belén Aquino en el partido entre Paraguay y Uruguay por Liga de Naciones de fútbol femenino.
Foto: @AUFfemenino.

Uruguay por las Eliminatorias femeninas

Además hay Apertura, Segunda División y LUB

Roma vs. Pisa

Serie A
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15:45
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ESPN 3/Disney+

Real Madrid vs. Girona

LaLiga
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16:00
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ESPN 2/Disney+

Paysandú vs. Rentistas

Segunda División
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18:00
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Perú vs. Uruguay

Liga de Naciones femenina
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18:00
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DSports/DGO

Táchira vs. La Guaira

Liga venezolana
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19:30
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Liga FutVe (YouTube)

Cerro Largo vs. Cerro

Apertura AUF
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20:00
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DSports/Disney+/AntelTV/Cables

Argentina vs. Brasil

Sudamericano Sub 17
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20:00
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DSpoprts/DGO

Belgrano vs. Aldosivi

Apertura LPF
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21:00
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TYC Sports

Colombia vs. Venezuela

Liga de Naciones femenin
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22:00
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DSports/DGO

Hebraica Macabi vs. Malvín

LUB
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21:15
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VTV/AntelTV/BasquetPass

Alcaraz vs. Bublik

Masters Montecarlo
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08:20
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ESPN/Disney+

Vacherot vs. De Minaur

Masters Montecarlo
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09:30
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ESPN/Disney+

Pampas XV vs. Peñarol

SRA (Rugby)
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15:00
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ESPN 3/Disney+

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