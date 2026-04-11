Un empate y un triunfo: los clásicos de formativas entre Nacional y Peñarol de este sábado en Las Acacias

Este sábado se cerró la actividad por los clásicos de divisiones formativas entre Peñarol y Nacional con los enfrentamientos entre las categorías Sub 17 y Sub 16 en el Estadio José Pedro Damiani, mejor conocido como Las Acacias. Se dieron dos victorias del equipo tricolor sobre el conjunto aurinegro.

A primera hora se dio el enfrentamiento por la Sub 17 donde Peñarol y Nacional igualaron sin goles en Las Acacias. Sin embargo, el segundo clásico, por la categoría Sub 16, se registró una goleada del conjunto tricolor por 5-2.

De esta manera, terminó este fin de semana de clásicos de divisiones formativas con un saldo de tres empates y dos victorias de Nacional. Por lo que Peñarol no pudo quedarse con ningún triunfo ante su rival de siempre en alguna de las cinco categorías juveniles.

Así fue la actividad del viernes

Clásico de formativas entre Peñarol y Nacional en el Estadio José Pedro Damiani, mejor conocido como Las Acacias. Foto: @JuvenilesAUF.

Este fin de semana estuvo marcado por los cruces clásicos entre Peñarol y Nacional en divisiones formativas. Serán desde la Sub 14 hasta la Sub 19. Este viernes se disputaron tres encuentros de distintas categorías entre los equipos más grandes del fútbol uruguayo.

El primero fue por la Sub 19 en la mañana del viernes en el Estadio José Pedro Damiani, mejor conocido como Las Acacias. El conjunto carbonero se puso en ventaja en el minuto 33 gracias a un gol de Facundo Benítez, mientras que el equipo tricolor alcanzó el empate final en el minuto 55 a través de Juan Diego Pintado.

La actividad de los clásicos de juveniles continuó a eso de las 16:00 horas con el duelo por la categoría Sub 15 en el Parque Palermo. La victoria se la adjudicó Nacional sobre Peñarol por 2-1. Los goles del albo fueron de Luca di Mateo y Lautaro Tealde, mientras que el Mirasol descontó por Ezequiel Godoy.

El último clásico de la jornada fue por la Sub 14 en el Parque Palermo y se disputó a partir de la hora 18:00. Aquí se dio el segundo empate de la jornada, ya que Peñarol y Nacional igualaron 2-2.