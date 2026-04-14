Lesión de rodilla de Leo Fernández requiere intervención quirúrgica y será baja por varias semanas en Peñarol

Peñarol no para de recibir malas noticias en lo que a lesiones refiere y este martes se confirmó una baja más que importante: la de Leonardo Fernández. El atacante de 27 años deberá ser intervenido quirúrgicamente en su rodilla y se perderá varias semanas de actividad.

"Sanidad: luego de realizados los estudios a Leonardo Fernández, se constató una lesión de rodilla que requerirá una intervención quirúrgica en los próximos días. Luego de la misma se evaluarán los pasos a seguir y el tiempo de recuperación", comunicó el club aurinegro en esta jornada de martes.

La jugada que desencadenó esta situación fue la polémica del jueves 9 de abril en Bogotá, donde al 10 aurinegro le cometieron un claro penal que el árbitro venezolano Jesús Valenzuela no sancionó en El Campín frente a Independiente Santa Fe.

Tras esa acción, Leo quedó sentido y terminó el encuentro con claras muestras de dolor. Se retiró del escenario con dificultades para caminar y también se lo vio muy molesto a la hora de bajar del ómnibus en el hotel aurinegro en Colombia.

Al día siguiente, cuando la delegación regresó a Montevideo, el atacante ya caminaba mejor pero aún con mucho dolor en la rodilla, por lo que en las últimas horas el club decidió someterlo a estudios de imagen para saber la entidad de la lesión.

El resultado fue el menos esperado. Leonardo Fernández tiene una lesión de ligamentos y deberá pasar por el quirófano en las próximas horas para luego encarar un proceso de recuperación que le demandará varios meses, aunque desde la institución Mirasol aún no estipularon los plazos concretos ya que eso lo estimarán en el post operatorio.

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