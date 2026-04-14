Racing juega el sábado, Nacional el domingo y Peñarol el lunes: así va la fecha 12 del Apertura

La fecha 12 del Torneo Apertura puede encaminar a Racing al título, ya que lidera con cuatro puntos de ventaja sobre sus dos escoltas: Peñarol y Deportivo Maldonado, quienes siguen en la pelea pero ya sin tanto margen de error.

El equipo de Cristian Chambián será local ante Defensor Sporting el sábado a las 16:00 en el Parque Roberto, con la oportunidad de ampliar la diferencia en la cima, al menos momentáneamente y meter presión a sus rivales más próximos. El líder ha sido el equipo más regular del torneo y enfrenta una fecha clave ante un rival siempre competitivo, en un cruce que puede ser decisivo.

Exactamente 24 horas después, Deportivo Maldonado visita a Danubio en Jardines del Hipódromo para jugar también desde las 16 horas. El mismo domingo juegan Liverpool y Nacional, desde las 19:30 horas en el Estadio Centenario.

Los jugadores de Nacional tras la derrota con Deportivo Maldonado por 4 a 2 en el Campus. Foto: Leonardo Mainé.

Peñarol cerrará la etapa el lunes a las 20:30 frente a Juventud en el Estadio Campeón del Siglo, obligado a ganar para no perderle pisada a Racing. El aurinegro sabe que cualquier tropiezo puede ampliar la brecha en la recta final del Apertura y dejarlo sin el cupo para las finales de la Liga AUF Uruguaya, lo más valioso del Apertura más allá del título en sí mismo.

Fecha 12 del Apertura

VIERNES 17

Albion vs. Central Español

Hora: 20:00

Estadio: Franzini

SÁBADO 18

Progreso vs. Wanderers

Hora: 13:00

Estadio: Parque Paladino

Racing vs. Defensor Sporting

Hora: 16:00

Estadio: Parque Roberto

DOMINGO 19

Cerro vs. Montevideo City Torque

Hora: 10:00

Estadio: Tróccoli

Danubio vs. Deportivo Maldonado

Hora: 16:00

Estadio: Jardines del Hipódromo (María Mincheff de Lazaroff)

Liverpool vs. Nacional

Hora: 19:30

Estadio: Centenario

LUNES 20

Boston River vs. Cerro Largo

Hora: 17:00

Estadio: Campeones Olímpicos

Peñarol vs. Juventud

Hora: 20:30

Estadio: Campeón del Siglo