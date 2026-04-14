Racing juega el sábado, Nacional el domingo y Peñarol el lunes: así va la fecha 12 del Apertura
La Escuelita de Sayago recibe a Defensor Sporting en el Parque Roberto con la oportunidad de ampliar su ventaja en la tabla momentáneamente y meter más presión a sus perseguidores, en la recta final del torneo.
La fecha 12 del Torneo Apertura puede encaminar a Racing al título, ya que lidera con cuatro puntos de ventaja sobre sus dos escoltas: Peñarol y Deportivo Maldonado, quienes siguen en la pelea pero ya sin tanto margen de error.
El equipo de Cristian Chambián será local ante Defensor Sporting el sábado a las 16:00 en el Parque Roberto, con la oportunidad de ampliar la diferencia en la cima, al menos momentáneamente y meter presión a sus rivales más próximos. El líder ha sido el equipo más regular del torneo y enfrenta una fecha clave ante un rival siempre competitivo, en un cruce que puede ser decisivo.
Exactamente 24 horas después, Deportivo Maldonado visita a Danubio en Jardines del Hipódromo para jugar también desde las 16 horas. El mismo domingo juegan Liverpool y Nacional, desde las 19:30 horas en el Estadio Centenario.
Peñarol cerrará la etapa el lunes a las 20:30 frente a Juventud en el Estadio Campeón del Siglo, obligado a ganar para no perderle pisada a Racing. El aurinegro sabe que cualquier tropiezo puede ampliar la brecha en la recta final del Apertura y dejarlo sin el cupo para las finales de la Liga AUF Uruguaya, lo más valioso del Apertura más allá del título en sí mismo.
Fecha 12 del Apertura
VIERNES 17
Albion vs. Central Español
Hora: 20:00
Estadio: Franzini
SÁBADO 18
Progreso vs. Wanderers
Hora: 13:00
Estadio: Parque Paladino
Racing vs. Defensor Sporting
Hora: 16:00
Estadio: Parque Roberto
DOMINGO 19
Cerro vs. Montevideo City Torque
Hora: 10:00
Estadio: Tróccoli
Danubio vs. Deportivo Maldonado
Hora: 16:00
Estadio: Jardines del Hipódromo (María Mincheff de Lazaroff)
Liverpool vs. Nacional
Hora: 19:30
Estadio: Centenario
LUNES 20
Boston River vs. Cerro Largo
Hora: 17:00
Estadio: Campeones Olímpicos
Peñarol vs. Juventud
Hora: 20:30
Estadio: Campeón del Siglo
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