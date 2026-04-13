"Tampoco es el Milan": la picante frase del uruguayo Sergio Núñez previo al partido de Barcelona contra Boca
El equipo ecuatoriano visita este martes La Bombonera para enfrentar al Xeneize de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, por el grupo D de la Copa Conmebol Libertadores.
El uruguayo Sergio "Toto" Núñez calentó la previa del cruce entre Barcelona de Ecuador y Boca Juniors por el grupo D de la Copa Conmebol Libertadores, luego de la victoria de su equipo sobre Leones por la liga ecuatoriana. El delantero ex Peñarol le bajó el perfil a su próximo rival con una frase que no pasó desapercibida: "Es Boca, tampoco es el Milan".
Luego del triunfo, "Toto" Núñez valoró el resultado por encima de lo personal y apuntó a recuperar protagonismo. "Lo importante es que el equipo ganó y eso es importante para nosotros. Obvio que uno quiere jugar y quiere tener una racha goleadora, pero bueno toca esperar. Gracias a Dios estoy bien, me alimento bien, descanso bien. Tengo la cabeza acá en Barcelona, seguramente en algún momento se me abra el arco y también tenga rodaje en los partidos que pueda hacer goles".
En la previa del duelo copero, el atacante fue directo al analizar al rival: "Es un partido difícil. Sabemos que es Boca, tampoco es el Milan. Y sabemos que podemos ganar el partido, como lo ganamos en Argentina con Argentinos, en Brasil con Botafogo". Y enatizó: "Con esa mentalidad vamos a ir".
También se refirió a su rol en el equipo y la adaptación a distintas posiciones. "Yo he jugado mucho por afuera, de extremo. Tengo ese potencial también para explotar con velocidad por afuera. Lo importante es que volví a jugar después de varios partidos, capaz que no los minutos que uno quiere, pero estoy a la orden del técnico".
Barcelona SC visita este martes La Bombonera para enfrentar al Boca Juniors de Miguel Merentiel y Edinson Cavani (descartado por lesión) desde las 21:00 horas de Uruguay, por la segunda fecha de la Copa Conmebol Libertadores, en un cruce clave para empezar a perfilar el grupo.
🫵🏻⚽️¡ES BOCA, TAMPOCO QUE ES EL MILÁN!👀— KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) April 11, 2026
🎙️Sergio Núñez @BarcelonaSC ⚫️🟡 analiza lo que será su duelo ante @BocaJrsOficial en la BOMBONERA 🏟️🇦🇷
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