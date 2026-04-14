Bolivia 0-0 Uruguay en vivo por la Liga de Naciones femenina: la Celeste sube a El Alto en su camino al Mundial

La selección uruguaya femenina de fútbol sigue su participación en la Liga de Naciones femenina jugando, por la sexta fecha, en los más de 4.000 metros sobre el nivel del mar del estadio Municipal de El Alto. Uruguay se medirá a Bolivia (18:00 por DSports y DGO) con el objetivo de sumar luego de haber caído 2-1 en Cusco ante Perú. En la próxima fecha, la Celeste jugará ante Chile en el Centenario, el próximo sábado a las 18:00.

Primer tiempo:

En apenas tres minutos del encuentro ya hubo acción e intervención del VAR. Wendy Carballo sacó un centro desde la banda derecha del ataque y pareció haber mano de una defensora de Bolivia que ganó en el juego aéreo. Desde la cabina, llamaron a la árbitro principal, Elizabeth Tintaya, de Perú, pero desestimó la acción.

A los 9 minutos, otra jugada de peligro para la Celeste. Belén Aquino se fue mano a mano contra la arquera boliviana con el último cuarto de cancha a su merced, pero Jodi Medina ganó el duelo y envió la pelota al córner con una buena respuesta con su pie derecho.

Bolivia vs. Uruguay: alineaciones confirmadas

Día. Martes 14 de abril

Hora. 18:00

Transmiten. DSports/DGO

Bolivia. Jodi Medina; Karen Rodríguez, Aide Mendiola, Ruth Raquel Soliz, Cielo Veizaga; Olivia Yoshi Tamaki, Ana Paula Rojas, Samantha Alurralde, Carla Méndez; Sonia Tarihuano, Abigail Quiroz.

DT. Jury Villarroel

Uruguay. Agustina Sánchez; Angela Gómez, Stephanie Lacoste, Fátima Barone, Juliana Viera; Wendy Carballo, Karol Bermúdez, Pamela González, Sofia Oxandabarat; Belen Aquino, EsperanzaPizarro.

DT. Ariel Longo