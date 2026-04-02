Fútbol femenino: Uruguay tiene la lista de convocadas para la triple fecha de la Liga de Naciones de Conmebol

La Liga de Naciones de Conmebol de fútbol femenino se apronta para una nueva jornada de actividad y para Uruguay será triple porque afrontará tres encuentros donde se juega puntos muy importantes pensando en el objetivo de entrar entre los cuatro mejores, teniendo en cuenta que los dos primeros clasifican directamente al Mundial de Brasil 2027, mientras que los dos siguientes irán al repechaje.

La Celeste afrontará su primer partido de esta fecha FIFA el próximo 10 de abril enfrentando a Perú en el Estadio Garcilaso de la Vega de la ciudad de Cusco desde las 18:00 (hora de Uruguay). A los cuatro días será el turno de volver a jugar en la altura porque visitará a Bolivia en el Estadio Municipal El Alto (18:00), mientras que cerrará su participación en esta etapa el 18 de abril recibiendo a Chile en el Estadio Centenario (18:00).

Para esos partidos, el cuerpo técnico encabezado por Ariel Longo dio a conocer la nómina de 27 futbolistas convocadas con las que afrontará los tres encuentros en los que intentará lograr la primera victoria en el certamen y además trepar en la tabla de posiciones.

La lista de convocadas de Uruguay:

Arqueras: Josefina Villanueva (Nacional), Agustina Sánchez (Belgrano - Argentina) y Romina Olmedo (Defensor Sp.).

Defensas: Fátima Barone (Querétaro - México), Daiana Farías (Universitario - Perú), Yannel Correa (Alhama -España), Camila Baccaro (Boca Jrs. - Argentina), Sofía Ramondegui (River Plate - Argentina), Rocío Martínez (Nacional), Juliana Viera (East Caroline - Estados Unidos), Fátima Traversaro (At. Baleares - España), Laura Felipe (Cruzeiro -Brasil), Ángela Gómez (Bahía - Brasil) y Stephanie Lacoste (Universitario - Perú).

Volantes: Karol Bermúdez (Red Bull Bragantino - Brasil), Luciana Gómez (Belgrano - Argentina), Pamela González (Racing Power - Portugal), Ximena Velazco (Dux Logroño - España), Solange Lemos (León - México), Pilar González (Talleres - Argentina) y Sindy Ramírez (Racing - Argentina).

Delanteras: Wendy Carballo (Bahía - Brasil), Belén Aquino (Corinthians - Brasil), Esperanza Pizarro (Deportivo La Coruña - España), Alaides Paz (Belgrano - Argentina), Sofía Oxandabarat (Universitario - Perú) y Agustina Gómez (Liverpool).

Ellas son las jugadoras convocadas para la Selección Mayor que disputará la triple fecha de la Liga de Naciones Femenina 🫡 pic.twitter.com/VVFP3C6MsR — AUF Femenino (@AUFfemenino) April 1, 2026

Cabe recordar que Uruguay ya disputó tres de los siete partidos que tendrá en el certamen y hasta el momento sumó dos empates (Argentina y Ecuador) y una derrota (Paraguay), por lo que los tres partidos que se acercan, pasan a se claves, al igual que los dos que le quedarán a jugar en junio visitando a Colombia y recibiendo a Venezuela.

Tras cuatro fechas disputadas, Venezuela lidera con ocho unidades, superando a Argentina que tiene 7 y son las que están avanzando directamente a la Copa del Mundo. Chile y Colombia, también con 7 unidades, pero por saldo de goles, se están adjudicando los lugares de repechaje. Hay que tener en cuenta que Brasil no disputa el certamen porque oficia de local en la competencia mundialista.