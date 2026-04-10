La Liga de Naciones de Conmebol de fútbol femenino inicia la quinta fecha con participación de Uruguay porque la Celeste visita a Perú, en Cusco, desde las 18:00 (DSports y AUFTV) buscando su primera victoria en el certamen que otorga cupos para el Mundial de Brasil 2027.

Las dirigidas por Ariel Longo se hacen presente en tierra incaica con dos unidades, producto de dos empates y una derrota, pero saben que se enfrentan a una triple fecha clave porque luego de jugar ante Perú, viajarán a El Alto para medirse con Bolivia y luego recibirán a Chile en el Estadio Centenario.

Su rival de turno, arriba a este choque solo un puesto y un punto por encima de Uruguay porque acumula tres unidades gracias a una victoria conseguida, más allá de las dos derrotas que sufrió en sus tres presentaciones hasta el momento.

Perú vs. Uruguay:

Perú: Mia Shalit; Yomira Tacilla, Tifani Molina, Brenda Meier, Andrea Thorisson; Mía León; Alesia García, Cherrie Cox, Claudia Cagnina, Allison Azabache; Raqule Bilcape. DT: Antonio Spinelli.

Uruguay: Agustina Sánchez; Laura Felipe, Stephanie Lacoste, Yannel Correa, Juliana Viera; Wendy Carballo, Pamela González, Ximena Velazco, Sofía Oxandabarat; Belén Aquino, Esperanza Pizarro. DT: Ariel Longo.