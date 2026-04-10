Real Madrid 1-1 Girona: a pesar del gol de Federico Valverde, el Merengue empató y el Barcelona de Araujo festeja

Real Madrid igualó 1-1 ante Girona y complicó sus aspiraciones de poder pelear el título de campeón de LaLiga de España, porque si el Barcelona vence este sábado al Espanyol le sacará una renta de nueve puntos al Merengue cuando quedarán 21 unidades en disputa. El gol del locatario lo convirtió Federico Valverde y fue el noveno en la temporada.

Real Madrid no podía doblegar la resistencia del Girona. Lo había intentado por varios lados. Hasta que llegó el momento de que Valverde agarrara la pelota, se tuviera confianza y sacara un potente disparo de media distancia en el minuto 56.

Si bien fue un tiro con bastante potencia del futbolista de la selección de Uruguay y sumada a la floja reacción del arquero Paulo Gazzaniga, el conjunto Merengue logró romper la paridad en el tanteador en el Santiago Bernabéu.

¡¡FEDE SIGUE CON SU RACHA DE GOLAZOS!! Fierrazo INATAJABLE de Valverde, desde afuera del área, para vencer a Gazzaniga y marcar el 1-0 del Real Madrid ante Girona.



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Todo era alegría para el equipo locatario, aunque eso se acabó cuando Thomas Lemar agarró el esférico y llevó a cabo una gran acción individual. Pues el exjugador del Atlético de Madrid se tuvo confianza, enganchó, sacó un tiro fuerte que pasó —increíblemente— entre las piernas del francés Eduardo Camavinga y terminó adentro del arco del ucraniano Andriy Lunin. Un golazo del Girona para establecer el 1-1.

😱 ¡¡JUSTO UN EX ATLÉTICO DE MADRID EN EL BERNABÉU!! ¡¡UNA LOCURA EL BOMBAZO DE LEMAR PARA EL 1-1 DE GIRONA ANTE LOS MERENGUES!! 🔥



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Con este resultado del Merengue, parecería que LaLiga de España quedó a disposición del Barcelona de Ronald Araujo, ya que si este sábado vence al Espanyol en una nueva edición del derbi catalán le sacará una renta de nueve puntos cuando restarán siete fechas para el final.

Los números de Federico Valverde en la temporada

Federico Valverde celebra su gol en el partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Foto: EFE.

Federico Valverde vive un momento espectacular con la camiseta del Real Madrid. El futbolista de la selección de Uruguay lleva disputados un total de 44 encuentros con el Merengue donde convirtió nueve goles y brindó 12 asistencias.

Cabe destacar que en esta temporada se ha destacado el Pajarito y mucho por su polifuncionalidad. Pues disputó 16 encuentros como lateral derecho, 15 como interior derecho, 11 como mediocentro, uno como extremo derecho y uno como volante central.

Lo más increíble del futbolista uruguayo de 27 años es que lleva cuatro goles en sus últimos cuatro encuentros disputados por LaLiga de España: 2-1 ante Celta de Vigo, 4-1 contra Elche, 3-2 ante Atlético de Madrid y 1-1 frente a Girona.

Valverde no estuvo en el duelo ante Mallorca, que Real Madrid perdió por 2-1, porque había sido expulsado ante Atlético de Madrid y, por lo tanto, debió cumplir con una fecha de suspensión.

Lo que se le viene al Real Madrid

Valverde ante Laimer en el partido entre Real Madrid y Bayern Munich por Champions League. Foto: EFE

El Real Madrid de Valverde piensa en su próximo gran objetivo: la vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Munich. Se llevará a cabo el miércoles 15 de abril en el Allianz Arena en Alemania, a partir de la hora 16:00, (ESPN y Disney+).

En la ida el equipo que dirige técnicamente Álvaro Arbeloa cayó 2-1 ante el conjunto bávaro en el Santiago Bernabéu. Es por esto que deberá salir con la idea de poder quedarse con la victoria para avanzar a las semifinales del certamen internacional más importante del Viejo Continente.