Tabaré Silva es el nuevo director técnico de Progreso luego de la destitución de Leonel Rocco

Tabaré Silva es el nuevo director técnico de Progreso tras la destitución de Leonel Rocco, en una apuesta del club para salir de la racha adversa preocupante y de esa manera, luchar por la deseada permanencia.

La derrota de el Gaucho ante Juventud de las Piedras 2 a 1 generó la caída para el equipo de la teja al último puesto de la tabla del Torneo Apertura 2026. Este resultado impactó rápidamente en la directiva del club que tras cosechar una sola victoria en 11 partidos decidieron cesar al entrenador.

Desde el mismo club, algunos directivos creían que el hombre indicado para salir de este momento crítico era justamente Rocco pero la acumulación de malos resultados pesó más y ahora el que intentará sacar a Progreso del fondo será Tabaré Silva.

El entrenador nacido en Mercedes, de 51 años, viene de dirigir a Cerro durante la temporada 2025, donde luego de una muy buena campaña donde mantuvo al villero en mitad de tabla y lo salvó del descenso, fue cesado de forma sorpresiva. El mismo Silva declaró en su momento que no entendió las formas en el proceder de los directivos cerrenses para tomar la decisión de despedirlo.

Tabaré cuenta con una extensa trayectoria tanto como jugador como entrenador. Como futbolista surgió en Defensor Sporting y tuvo una destacada carrera internacional en España, defendiendo a clubes como Sevilla FC, Levante UD y Elche CF. Además, integró la selección uruguaya que se consagró campeona en la Copa América 1995.

Ya como entrenador, inició su camino en Sud América y luego pasó por equipos como El Tanque Sisley y nuevamente Defensor Sporting, donde consiguió su mayor logro: el Torneo Clausura 2013.

Su carrera también incluye experiencias internacionales en Bolivia, Ecuador y Perú, dirigiendo clubes como Oriente Petrolero, Deportivo Quito, Real Garcilaso y Barcelona SC, lo que le dio un perfil con recorrido en distintos contextos del fútbol sudamericano.

Cabe destacar que llega para reemplazar a Leonel Rocco, quien es considerado un referente en el conjunto de la teja por su trayectoria como futbolista y como entrenador dentro de la institución.

Tabaré Silva, en Progreso, tendrá la misión de revertir el presente del equipo y aportar su experiencia en un momento clave de la temporada, en busca de estabilidad y resultados.

Otro técnico destituido en el fútbol uruguayo y ya son siete en 11 fechas del Torneo Apertura:

- Nelson Abeijon (Cerro - 6 partidos)

- Israel Damonte (Boston River - 7 partidos)

- Jadson Viera (Nacional - 12 partidos)

- Sebastián Méndez (Juventud - 20 partidos)

- Diego Monarriz (Danubio - 10 partidos)

- Camilo Speranza (Liverpool - 11 partidos)

- Leonel Rocco (Progreso - 22 partidos)