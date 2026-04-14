Damián Santín se convirtió en el nuevo entrenador de River Plate tras la destitución de Raúl Salazar

River Plate no perdió tiempo. Tras oficializar la salida de Raúl Salazar, el club anunció a Damián Santín como su nuevo director técnico, en una movida que refleja la urgencia por cambiar el rumbo deportivo en la presente temporada.

Santín, de 45 años, llega tras su última experiencia en Colón FC, donde dirigió en la Segunda División Profesional hasta fines de 2025. En ese ciclo, el entrenador mostró ideas interesantes pero no alcanzó clasificar a Playoffs, se destacó por apostar a equipos intensos, con orden táctico y protagonismo con pelota, una identidad que ahora intentará trasladar al equipo darsenero.

El nuevo cuerpo técnico estará integrado por Diego Santín como ayudante de campo, Gonzalo Barreiro en la preparación física y Héctor Burguez como entrenador de arqueros, conformando un grupo de trabajo de confianza para encarar el desafío.

Así lo presentó River Plate en sus redes sociales oficiales:

ℹ️ Damián Santín es el nuevo Director Técnico de River Plate.



📌 Lo acompañará Diego Santín como ayudante de campo, preparador físico Gonzalo Barreiro y entrenador de arqueros Hector Burguez.



❤️🤍 ¡Bienvenido, Damián! pic.twitter.com/iPbSQrykOO — C. A. River Plate (@cariverplateuru) April 14, 2026

El contexto no es sencillo. River Plate atraviesa un arranque muy flojo en el torneo de ascenso: apenas consiguió un punto de los primeros 15 en juego, producto de un empate y cuatro derrotas, números que lo ubican en la última posición de su serie, comprometido y lejos de los puestos de protagonismo.

En ese escenario, la llegada de Santín apunta a generar una reacción inmediata tanto desde lo futbolístico como desde lo anímico. El plantel viene golpeado por los malos resultados y necesita recuperar confianza para volver a competir.

Un aspecto que juega a favor del nuevo entrenador es el calendario. En la próxima fecha del Torneo Competencia, River tendrá jornada libre, lo que le permitirá contar con cerca de dos semanas de trabajo sin competencia oficial. Ese margen puede ser clave para que Santín implemente su idea, ajuste conceptos y conozca en profundidad a sus dirigidos.

Comienza así un nuevo ciclo en el equipo de la Aduana, con la misión clara: revertir el presente y encaminar a River Plate hacia una campaña acorde a lo que demanda el club.

Damían Santín dirigió Villa Española, Racing Club, Fénix, Cerro y lo más reciente Colón en la Segunda División. Su debut en River Plate será en la última fecha del Torneo Competencia ante Paysandú en el Parque Saroldi.

Temporada 2026 - Torneo Competencia

Fecha 1- River Plate 1-3 Oriental

Fecha 2- River Plate 1-1 Rentistas

Fecha 3- Plaza Colonia 3-0 River Plate

Fecha 4 - Miramar Misiones 1-0 River Plate

Fecha 5- Colón 4-2 River Plate