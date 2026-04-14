Nacional vs. Deportes Tolima por Copa Libertadores: hora, dónde ver, ficha técnica y probables alineaciones

Pese al auspicioso debut de Jorge Bava como entrenador tricolor en aquella —¿lejana?— goleada sobre Cerro Largo, Nacional llega de capa caída a la segunda fecha del grupo B de la Copa Conmebol Libertadores.

Este martes a las 19:00 horas recibe en su Gran Parque Central a Deportes Tolima de Colombia con la obligación de que sea un partido bisagra y remontar el semestre, al menos en el plano internacional.

Las virtudes que mostró el equipo en los primeros días de la era Bava, en ese encuentro frente a los arachanes y la posterior remontada sobre Montevideo City Torque, se fueron diluyendo con el paso de los partidos. Aunque también condicionado por una serie de lesiones que limitaron el margen de maniobra del flamante DT, cabe señalar. Entre ellas las de Maximiliano Silvera y Luis Mejía, que ya están recuperados y a la orden, y las de Camilo Cándido y Gonzalo Carneiro que siguen de baja.

Como en ofensiva el equipo tiene varias alternativas, tanto en la misma posición de centrodelantero como para cambiar tácticamente el frente de ataque, la ausencia que caló más hondo fue la del arquero panameño, quien regresó del amistoso con su selección frente a Sudáfrica con un desgarro en el isquiotibial derecho (posterior).

Del arco se hizo cargo el joven Ignacio Suárez, que había respondido a la altura en las ocasiones que le tocó cubrir a Mejía, pero durante esta última seguidilla evidenció alguna flaqueza que le costaron puntos (y dinero) al equipo.

Protagonizó, por ejemplo, alguna salida en falso cuando intentó salir a cortar centros en el debut por Copa frente a Coquimbo Unido, cuando además dio una floja respuesta en el último remate al arco, que derivó en un rebote corto y gol del empate agónico del equipo chileno. Ese gol no solo le quitó dos puntos importantes para el grupo y la tabla de clasificación al Mundial de Clubes, sino también 340.000 dólares que Conmebol paga por “mérito deportivo” a cada equipo que gana un partido en fase de grupos.

Pero lo cierto es que este martes Jorge Bava pondrá toda la carne en el asador en busca de un triunfo impostergable, ya que encadena tres sin ganar. Y como en el Apertura está prácticamente fuera de combate, el torneo continental representa una luz de esperanza para cambiar la pisada y levantar a un equipo que, pese a ser el último campeón uruguayo, viene golpeado futbolística y anímicamente.

En ese sentido, Mejía recuperado volverá a estar bajo los tres palos, respaldando a la línea de tres que formarán Calione, Coates y Rogel, más Nicolás Rodríguez y Baltasar Barcia como carrileros. En el doble cinco estarán Boggio y Lucas Rodríguez, con Nicolás Lodeiro más adelante y en la ofensiva jugará Maximiliano Gómez. La duda pasa por si lo acompañará Nicolás López, que está suspendido para jugar contra Liverpool, o si juega Silvera.

Por la jerarquía de los rivales que el sorteo le deparó, la fase de grupos resulta alentadora para Nacional. Pero otro traspié, y en este caso de local, puede costarle caro porque el rival que falta enfrentar es Universitario, teóricamente el más fuerte de los tres.

Los planteles de Coquimbo Unido y Nacional en la previa al partido por Copa Libertadores. Foto: Nahuel Casuriaga.

Nacional (Uruguay) vs. Deportes Tolima (Colombia)

Día: Martes 14 de abril

Hora: 19:00

Estadio: Gran Parque Central, Montevideo

Árbitros: Yael Falcón Pérez (ARG)

Asistentes: Gabriel Chad y Juan Mamani (ARG)

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez (ARG)

VAR: Jorge Baliño y Lucas Novelli

Torneo: Copa Conmebol Libertadores

Televisa: Disney+, ESPN 2

Nacional:

Luis Mejía/Ignacio Suárez;

Juan Pintado, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Nicolás Rodríguez;

Luciano Boggio, Lucas Rodríguez;

Tomás Verón Lupi, Nicolás López, Juan Cruz De Los Santos;

Maximiliano Gómez.

DT: Jorge Bava.

Deportes Tolima:

Neto Volpi;

Cristian Arrieta, Jan Angulo, Jherson Mosquera, Junior Hernández;

Cristian Trujillo, Brayan Rovira;

Sebastian Guzman, Juan Pablo Torres, Adrián Parra;

Luis Sandoval.

DT: Lucas González.