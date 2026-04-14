Sanción para Emiliano Márquez; recibió cinco fechas de suspensión tras su reacción en el Parque Palermo

El golero de Central Español, Emiliano Márquez, recibió una sanción de cinco fechas de suspensión tras el incidente que protagonizó en el partido frente a Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura 2026.

El episodio ocurrió en el Parque Palermo, en un encuentro que el equipo palermitano ganó 2 a 1, pero que terminó marcado por un hecho que rápidamente se volvió viral. Sobre el final del partido, Márquez, que estaba en el banco de suplentes, fue expulsado por protestar una decisión arbitral y, lejos de retirarse directamente a los vestuarios, reaccionó de forma inesperada.

El golero abrió una reja de seguridad y se dirigió hacia la tribuna visitante, donde se produjo un enfrentamiento que obligó a intervenir a la seguridad y generó una interrupción momentánea del juego.

En un principio, las imágenes dieron a entender que el conflicto había sido con un hincha, pero luego el propio futbolista aclaró que su reacción fue contra un jugador rival. Según explicó, todo se originó por un comentario que consideró muy sensible, vinculado a la muerte de su hermano años atrás.

“Reaccioné mal”, reconoció el arquero días después, al tiempo que pidió disculpas públicas y admitió que no debió actuar de esa manera pese a la situación que lo afectó emocionalmente.

El caso generó repercusión no solo por la violencia de la escena, sino también por el trasfondo humano del conflicto y las distintas versiones que surgieron tras el partido. Incluso, desde Deportivo Maldonado rechazaron los dichos del futbolista y negaron que se haya producido una provocación de ese tenor.

Comunicado del plantel de Deportivo Maldonado Deportivo Maldonado

Finalmente, el fallo disciplinario determinó una suspensión de cinco partidos para Márquez, que se perderá una parte importante del campeonato en un momento clave para Central Español en su lucha en la temporada.

El detalle de lo sucedido ese día:

El golero suplente de Central Español vio la roja tras una serie de protestas al árbitro, demoró su salida del campo de juego y cuando se perfilaba para retirarse, tomó un rumbo poco común con una desmedida reacción.

Márquez, visiblemente enojado con el árbitro principal del encuentro, Kevin Fontes, no se fue a la zona de vestuarios tras ver la roja, sino que por el contrario, siguió en la cancha del Parque Palermo pero cuando estaba por irse, abrió una reja que separa una de las tribunas cabeceras con el campo de juego y se dirigió con la intencion de tomarse a golpes de puños con lo que en ese momento se creía que era un hincha de Deportivo Maldonado.

El inusual episodio se viralizó en redes sociales y gracias a algunos otros hinchas allí presentes y la intervención de la seguridad privada, el hecho no pasó a mayores en medio de la furia descontrolada de Emiliano Márquez, quien perdió el control en el cierre de un partido caliente.