Atlético de Madrid vs. Barcelona por Champions League: hora, equipos, dónde verlo y cómo se define la serie

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este martes desde la hora 16:00 de Uruguay en el estadio Riyadh Air Metropolitano en la revancha de la serie de los cuartos de final de la Champions League.

Luego de la gran victoria como visitante por 2 a 0, el equipo del Cholo Diego Simeone va en busca de la clasificación a las semifinales en su casa y ante su gente que espera con mucha ansiedad este encuentro.

El partido que tendrá el arbitraje de Clément Turpin se podrá ver en vivo en Uruguay a través de ESPN y también mediante la plataforma digital de Disney+.

Tras sufrir una inesperada derrota 2-0 en su casa, las esperanzas del Barcelona de alcanzar las semifinales se ven seriamente comprometidas y ahora, para remontar el marcador y avanzar en el torneo, el equipo de Hansi Flick debe ganar por al menos dos goles en el Metropolitano durante el tiempo reglamentario.

La tarea es realmente difícil, dado que el Atlético de Madrid de Diego Simeone es conocido por su pragmatismo, especialmente con una ventaja significativa de cara al partido de vuelta que jugará en su casa.

Sin embargo, con un equipo que tiene un ataque potente y la capacidad de generar numerosas sorpresas como el Barça, la posibilidad de clasificarse sigue estando presente.

Cabe recordar que las visitas al estadio del Atlético de Madrid suelen ser motivo de gran alegría para el Barcelona ya que en sus últimas seis visitas al equipo madrileño, el conjunto catalán ganó en cinco oportunidades y solo perdió en una.

Barcelona y Atlético de Madrid. Foto: EFE.

Cómo llegan los equipos

Por el lado del Atlético de Madrid, una lesión sufrida en el partido de ida significa que David Hancko probablemente se unirá a José María Giménez, Johnny Cardoso y Pablo Barrios en la lista de bajas.

En Barcelona, mientras tanto, Raphinha y Andreas Christensen siguen recuperándose de sus lesiones al tiempo que Pau Cubarsi es baja por sanción.

Diego Simeone celebra el festejo del Atlético de Madrid frente a Alavés. Foto: EFE.

Cómo se define la clasificación a las semifinales de la Champions League

Tras haber ganado en la ida por 2 a 0, Atlético de Madrid tiene la ventaja frente al Barcelona y este martes definirá en su casa el pasaje a las semifinales del certamen europeo.

Cabe recordar que en las llaves eliminatorias, se disputan dos partidos en formato de ida y vuelta, y si al finalizar el segundo encuentro hay empate en el marcador global, se juega un alargue de 30 minutos. De persistir la igualdad, la serie se define por penales.

Ronald Araujo marca a Nicolás González en el partido entre Atlético de Madrid y Barcelona. Foto: AFP.

Probables formaciones de Atlético de Madrid y Barcelona

Atlético de Madrid formaría con Musso; Molina, Lenglet, Le Normand, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Álvarez.

Barcelona lo haría con García; Kounde, Araujo, E. García, Cancelo; Pedri, De Jong; Yamal, López, Rashford y Torres.