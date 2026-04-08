Barcelona vs. Atlético de Madrid en vivo por Champions: el Culé, con Araujo en el banco, busca pegar de local

Barcelona recibe a Atlético de Madrid, desde la hora 16:00, (ESPN y Disney+) por la ida de los cuartos de final de la Champions League en el Camp Nou. El conjunto Culé tendrá en el banco de los suplentes a Ronald Araujo, mientras que el Colchonero no contará con José María Giménez, quien quedó afuera de la delegación por estar sentido.

Cabe destacar que el pasado sábado estos dos equipos se enfrentaron por la fecha 30 de LaLiga de España, donde el elenco que conduce técnicamente Hansi Flick se impuso sobre el que dirige el argentino Diego Simeone por 2-1.

Giuliano Simeone puso el 1-0 en el minuto 39, mientras que el elenco visitante logró igualarlo tan solo tres minutos más tarde por medio del inglés Marcus Rashford. Atlético de Madrid se quedó con 10 jugadores por la roja al argentino Nicolás González en el minuto 45+7.

Ronald Araujo salió sentido y Barcelona dio el reporte médico a tres días de jugar por Champions League. Foto: FCB

Ya en el complemento, y con un jugador de más, Barcelona dominó de principio a fin y consiguió el gol de la victoria a tan solo tres minutos del final gracias a al polaco Robert Lewandowski. En el Colchonero ingresó José María Giménez en el minuto 61 por Alejandro Baena.

Hubo una situación que encendió las alarmas del Barcelona y fue la salida por lesión de Araujo. El defensor de la selección de Uruguay, que ese día se desenvolvió como lateral derecho en el Metropolitano ante Atlético de Madrid, debió ser sustituido por una molestia en el final de la primera parte.

Los números de Ronald Araujo en la temporada

Ronald Araujo celebra su gol con la camiseta del Barcelona. Foto: @FCBarcelona_es.

Ronald Araujo acumula 30 partidos disputados en la actual temporada con el elenco que dirige técnicamente Hansi Flick donde anotó cuatro goles. Asimismo, el uruguayo estuvo ausente en el Barcelona a fines del 2025 a raíz de una situación emocional.

Su vuelta al equipo catalán se dio el pasado 11 de enero en la final ante Real Madrid por la Supercopa de España en el King Abdullah Sports City en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita. En esa oportunidad la victoria fue del blaugrana por 3-2 y Araujo ingresó en el minuto 90+3.