Peñarol vs Platense por Copa Libertadores 2026: venta de entradas, precios y toda la operativa para el partido
El aurinegro recibirá a Platense el jueves 16 de abril en el Campeón del Siglo por la Copa Libertadores 2026. Conocé el cronograma de venta y los precios por tribuna.
Peñarol se prepara para su estreno como local en la Copa Libertadores 2026 frente a Platense, en un partido que se jugará el jueves 16 de abril a las 21:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo.
El club ya dio a conocer todos los detalles de la venta de entradas, con beneficios para socios, diferentes etapas de comercialización y precios según la tribuna.
La venta de tickets ya comenzó este martes, se realiza a través de Tickantel y se divide en distintas fases:
Martes 7/4 - 13:00 horas: Socios ranking
Miércoles 8/4 - 13:00 horas: Socios
Jueves 9/4 -13:00 horas: Socios adherentes (a precio general)
Viernes 10/4 - 13:00 horas: Público general
Los parciales carboneros tendrán la posibilidad de adquirir entradas anticipadas para cada encuentro con un precio bonificado que se mantendrá hasta el domingo 12 de abril a las 18:00 horas. Luego de este horario se mantendrá el valor final que será mas elevado.
Además, menores hasta 10 años inclusive ingresan gratis.
Precios por tribuna
Tribuna Cataldi
Socios: $490 (anticipada) / $620 (final)
Generales y adherentes: $690 (anticipada) / $870 (final)
Tribuna Damiani
Socios: $690 (anticipada) / $870 (final)
Generales y adherentes: $990 (anticipada) / $1.240 (final)
Tribuna Henderson
Socios: $1.350 (anticipada) / $1.690 (final)
Generales y adherentes: $2.200 (anticipada) / $2.750 (final)
La parcialidad de Platense se ubicará en la Tribuna Guelfi, con ingreso por la Puerta A.
Las entradas para los hinchas del Calamar se pondrán a la venta el sábado 11 de abril a las 13:00 horas y tendrán un costo único de $2.540.
Venta de abonos
Peñarol vs Platense, 16 de abril, 21:30 horas
Peñarol vs Corinthians, 21 de mayo, 21:30 horas
Peñarol vs Independiente Santa Fe, 27 de mayo, 21:30 horas
El hincha mirasol podrá adquirir un abono para los tres partidos de local, unicamente en las tribunas Cataldi, Damiani y Henderson.
Cronograma de venta de abonos
- Martes 7/4 a las 13:00 horas; venta exclusiva para socios por ranking
- Miércoles 8/4 a las 13:00 horas se habilita la venta a SOCIOS
- Jueves 9/4 a las 13:00 horas se habilita la venta a Socios adherentes (a precio general)
El viernes 10 de abril a partir de las 13:00 horas se habilita la venta de abonos para Generales, es decir, aquellos que no sean socios del club.
El sábado 11 de abril a las 18:00 horas finaliza la venta de abonos.
Precios de los abonos
Tribuna Cataldi:
Socios $1.110
Adherentes y Generales: $1.560
Tribuna Damiani:
Socios $1.560
Adherentes y Generales: $2.230
Tribuna Henderson:
Socios $3.040
Adherentes y Generales: $4.950
Además, Peñarol cuenta con descuentos en el precio de las entradas en caso de abonar con tarjetas BBVA debido al acuerdo comercial del banco con el club.
El carbonero apuesta a un gran marco de público en su casa para comenzar con fuerza su camino en la Libertadores, en un duelo que marcará el primer gran desafío internacional de la temporada.
-
Árbitros confirmados para la fecha 11 del Torneo Apertura: Javier Burgos y Leodán González no fueron designados
Bava realiza cambios para el debut de Nacional en Libertadores: el sector que refuerza y la sorpresa ofensiva
Peñarol y Nacional se miden en el Palacio por la LUB, tras la suspensión del martes: hora y dónde ver
¿Encontraste un error?