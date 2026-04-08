Peñarol y Nacional se miden en el Palacio por la LUB, tras la suspensión del martes: hora y dónde ver

Peñarol y Nacional jugarán su partido pendiente por la tercera fecha de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol, tras lo que fue la suspensión del martes, por el alto índice de humedad en Montevideo. El Carbonero, que ganó los dos clásicos de la temporada, puede quedar a un triunfo de asegurar el primer lugar, mientras que el Bolso juega un punto pesado, en la pelea por el segundo puesto, que asegura ventaja de localía hasta las semifinales. Andrés Bartel, Alejandro Sánchez Varela y Diego Ortiz serán los encargados de impartir justicia.

El Carbonero llega con una racha de tres éxitos en fila, Hebraica Macabi, Malvín y Defensor Sporting. Además, viene de suspenderse su juego frente a Aguada, el único que lo supo vencer dos veces en la temporada, también por humedad. El equipo de Leandro García Morales no contará con Nicola Pomoli, ni Skyler Hogan, por lesión. Este último será reemplazado temporalmente por Mikh McKinney, quien fue dirigido por Leandor García Morales en Astros de Jalisco y viene de jugar la Liga Estatal de Chihuahua, también en México.

Por su parte, el Bolso que viene de ver suspendido su partido también frente al Aguatero, anteriormente cosechó dos triunfos seguidos, el último frente al Playero de visitante, con doble de Ernesto Oglivie en la hora. El tricolor llega en la línea de puntos de Aguada; y en la de triunfos de Malvín y Hebraica Macabi, jugando en el tramo final de la Liguilla, puntos claves por el segundo lugar.

Hora y dónde ver Peñarol vs. Nacional

El clásico se jugará a las 21:30 horas y será emitido por VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo, mientras que por Antel TV va gratis para los usuarios conectados a través de redes de Internet de la empresa de telecomunicaciones uruguaya. Además, Antel TV Internacional lo emite para el exterior.

El partido también lo transmite Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.

Cómo sigue la Liga Uruguaya de Básquetbol

La Liguilla comenzará su séptima fecha con un partido, entre Hebraica Macabi y Malvín, en el Estadio Romeo Schinca, a las 21:15 horas.

El sábado se continuará la etapa. A las 20:15, Defensor Sporting recibirá a Peñarol en el Estadio Óscar Magurno. Por su parte, a las 21:15, Nacional jugará su partido pendiente frente a Aguada de la segunda fecha, que fue suspendido por problemas técnicos en los relojes, en el Polideportivo del Gran Parque Central.