LUB: se suspendió el clásico entre Peñarol y Nacional; va el miércoles y se postergarán dos juegos del viernes

El clásico que estaba programado para iniciar a las 21:15 horas del martes, entre Peñarol y Nacional en el Palacio fue suspendido por el alto índice de humedad, que impide el normal desarrollo del juego. Esto se suma a una serie de partidos pendientes que retrasan una vez más la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Recordar que la semana pasada sumó dos suspensiones, una precisamente en el Palacio, donde el aurinegro debía recibir a Aguada, mientras que la segunda se dio el jueves, cuando el tricolor tenía que jugar frente al rojiverde en el Polideportivo del Gran Parque Central, pero el encuentro no pudo comenzar por problemas técnicos de los relojes.

El clásico iba a tener el debut de Mikh Mckinney, que llegó el fin de semana como reemplazo temporal de Skyler Hogan, por lesión.

La suspensión deja al básquetbol uruguayo sin actividad oficial hace más de una semana, sumando además la suspensión del Reclasificatorio, que tiene a Biguá y Urunday Universitario sin rodaje, a la espera que se definan las posiciones de playoffs. Los tiempos del torneo empiezan a apretar, teniendo en un principio como fecha de finalización el 22 de mayo.

La Liguilla ya tiene tres encuentros pendientes. El clásico en el Palacio corresponde a la fecha 3, mientras que los partidos que involucran a Aguada, ante Peñarol y Nacional respectivamente, son de las jornadas 6 y 2. Además, la participación del tricolor en el Final Four de la Basketball Champions League Americas volverá a retrasar el calendario.

La suspensión del clásico modificó además lo programado para esta semana. El equipo de Álvaro Ponce jugará su encuentro pendiente frente a Aguada el sábado a las 21:15 horas, y postergará el correspondiente a la segunda rueda de esta fase, que recién se adeudará una vez que el Bolso vuelva de jugar en Buenos Aires, el 17 y 18 de abril.

Además, el partido entre Defensor Sporting y Peñarol programado para el viernes, se jugará el sábado a las 20:15.

El viernes solo jugarán Hebraica Macabi frente a Malvín.